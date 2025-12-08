Miss Jamaica 2025 continúa grave tras accidente en Miss Universo; confirman hemorragia intracraneal y repatriación médica

La final del Miss Universo 2025 sigue marcada por el dramático accidente que sufrió Gabrielle Henry, Miss Jamaica, durante la competencia preliminar realizada el pasado 19 de noviembre en Bangkok.

A más de dos semanas del incidente, la Organización Miss Universo y la familia de la también doctora emitieron este 8 de diciembre una declaración conjunta en la que detallan la gravedad de sus lesiones y los avances de su tratamiento.

MISS JAMAICA 2025 CONTINÚA GRAVE TRAS ACCIDENTE EN MISS UNIVERSO

De acuerdo con el comunicado, Henry cayó a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su pasarela, lo que le provocó una hemorragia intracraneal con pérdida de consciencia, fracturas, laceraciones faciales y otras lesiones de consideración. La joven fue trasladada de inmediato a cuidados intensivos, donde permaneció en estado crítico bajo monitoreo neurológico constante y supervisión especializada las 24 horas.

La actualización difundida por las redes oficiales del certamen confirma que la condición de la candidata sigue siendo delicada. En los próximos días, Miss Jamaica será repatriada a su país acompañada por un equipo médico completo y será ingresada directamente a un hospital para continuar su recuperación.

La Organización Miss Universo informó que asumió desde el primer momento toda la responsabilidad del accidente, cubriendo los gastos médicos, hospitalarios, de rehabilitación y la estancia de la madre y la hermana de Gabrielle Henry, quienes han permanecido a su lado desde que ocurrió el percance. Además, financiará el vuelo de repatriación y se comprometió a cubrir todos los costos médicos futuros derivados del incidente.

Este pronunciamiento se da días después de que Miss Chile acusara públicamente al certamen de no hacerse cargo de la situación de Miss Jamaica, señalamiento que la organización rechazó al asegurar que cualquier insinuación que culpe a la candidata del accidente es completamente falsa y sin fundamento.

FAMILIA DE MISS JAMAICA EXPRESA SU AGRADECIMIENTO

La familia de Gabrielle Henry expresó su agradecimiento al pueblo de Jamaica, a la comunidad internacional y a la Organización Miss Universo por el apoyo, las oraciones y los mensajes de solidaridad que han recibido.

En redes sociales, el caso ha generado una oleada de preocupación entre seguidores y fanáticos del concurso, quienes han acompañado la evolución de la joven con muestras de apoyo constante.

Aunque el camino de recuperación será largo, la valentía de Henry y el respaldo internacional han sido señalados como un ejemplo de fortaleza frente a un episodio que pudo tener consecuencias aún más trágicas.