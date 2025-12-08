Alerta Chernóbil: el sarcófago queda vulnerable tras ataque de dron y podría filtrar radiación

El sarcófago de la central nuclear de Chernóbil, devastada por la guerra, construido para contener el material radiactivo del desastre de 1986, ya no puede cumplir su función principal de seguridad debido a los daños causados por el ataque de un dron, que Ucrania atribuye a Rusia, según informó el organismo de control nuclear de la ONU.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dijo que una inspección realizada la semana pasada de la estructura de contención de acero, llamada Nuevo Confinamiento Seguro (NSC) y terminada en 2019, reveló que el impacto del dron en febrero, tres años después del inicio de la invasión de Rusia en Ucrania, había degradado la estructura.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, afirmó en un comunicado que la misión de inspección confirmó que la estructura protectora había perdido sus funciones de seguridad principales, incluida la capacidad de confinamiento, pero también constató que no se habían producido daños permanentes en sus estructuras de soporte ni en sus sistemas de monitorización.

Grossi señaló que ya se habían llevado a cabo reparaciones, pero sigue siendo esencial una restauración completa para evitar un mayor deterioro y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo.

La ONU informó el 14 de febrero de que las autoridades ucranianas aseguraron que un dron con una ojiva altamente explosiva había impactado en la central, provocando un incendio y dañando el revestimiento protector alrededor del reactor número cuatro, que fue destruido en el desastre de 1986.

LAS AUTORIDADES UCRANIANAS AFIRMARON QUE EL DRON ERA RUSO

Los niveles de radiación se mantuvieron normales y estables y no se registraron fugas radiactivas hasta el momento, sin asegurar que así se mantendrá para el año 2026, según informó la ONU.

El OIEA recomienda continuar la restauración y el trabajo de protección de la estructura del confinamiento, incluidas medidas de control de humedad y un programa actualizado de monitoreo de corrosión. Además, se debería modernizar el sistema integrado de monitoreo automático del objeto refugio construido sobre el reactor inmediatamente después del accidente, sucedido hace casi cuatro décadas a unos 120 kilómetros al norte de Kiev.

Para 2026 se prevén reparaciones temporales adicionales con el apoyo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), para respaldar el restablecimiento de la función de confinamiento del NSC, preparando el camino para su restauración completa una vez que finalice la guerra.

Chernóbil fue ocupada temporalmente por fuerzas rusas al inicio de la guerra, pero sigue desde entonces bajo control de las autoridades ucranianas. El organismo, que tiene un equipo permanentemente en el lugar, continuará haciendo todo lo posible para apoyar los esfuerzos destinados a restaurar completamente la seguridad y protección nuclear en Chernóbil, concluyó Grossi en el comunicado.

La explosión de Chernóbil en 1986 provocó la propagación de radiación por toda Europa y llevó a las autoridades soviéticas a movilizar un gran número de hombres y equipos para hacer frente al accidente.

El último reactor en funcionamiento de la central se cerró en 2000. Rusia ocupó la central y sus alrededores durante más de un mes en las primeras semanas de su invasión de Ucrania en febrero de 2022, cuando sus fuerzas intentaron inicialmente avanzar hacia Kiev. Se había llevado a cabo la inspección, al mismo tiempo que un estudio a nivel nacional sobre los daños causados a las subestaciones eléctricas por la guerra de casi cuatro años entre Ucrania y Rusia.

Aunque las reparaciones iniciales han evitado un deterioro mayor, el sarcófago seguirá siendo vulnerable mientras no se complete una restauración integral capaz de devolverle su capacidad de confinamiento. Los trabajos provisionales previstos para 2026, respaldados por organismos internacionales, serán determinantes para estabilizar la estructura en medio de un conflicto que continúa poniendo en riesgo la seguridad nuclear de la región.