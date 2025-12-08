Sismo de 7.6 en Japón activa alerta de tsunami y evacúan a más de 13 mil personas

Un terremoto de magnitud 7.6 sacudió la noche de este lunes 8 de diciembre el norte de Japón, encendiendo inmediatamente las alarmas del país y activando una alerta de tsunami de hasta 3 metros de altura.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) pidió evacuar de forma inmediata a más de 13 mil personas en las zonas costeras del noreste, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

DETALLES CONFIRMADOS DEL SISMO Y SU IMPACTO

El sismo ocurrió a las 23:15 horas locales frente a las costas de la prefectura de Aomori, con un epicentro ubicado a 50 kilómetros de profundidad, según datos oficiales.

La intensidad alcanzó niveles críticos en varias localidades: la ciudad de Hachinohe registró un nivel 6 superior en la escala sísmica japonesa, que se concentra en medir la agitación en superficie y el potencial destructivo, mientras que en Oirase y Hashikami se percibió un nivel 6 inferior.

El temblor se sintió en amplias zonas del país, desde el norte hasta el centro y este del archipiélago, incluida Tokio, donde alcanzó un nivel 2 en la escala nacional.

La extensión del movimiento telúrico obligó a las autoridades a mantener un monitoreo continuo ante posibles réplicas y cambios en el comportamiento del mar.

La JMA emitió alerta de tsunami de hasta 3 metros para las prefecturas de Aomori, Iwate y la punta sur de Hokkaido. También se estableció una alerta de hasta 1 metro para Miyagi, Fukushima y partes del sur de Hokkaido.

El resto de la costa del Pacífico quedó bajo advertencia por alteraciones del nivel de marea, con un llamado inmediato a mantenerse lejos de las zonas costeras.

ACCIONES Y MEDIDAS DE EMERGENCIA EN JAPÓN

Más de 13 mil habitantes en Hokkaido, Iwate y Miyagi fueron enviados a refugios designados ante el riesgo de oleaje peligroso.

La primera ministra, Sanae Takaichi, activó un equipo especial para dar seguimiento a la emergencia. A su llegada al Kantei, declaró que el Gobierno trabaja de manera coordinada con las autoridades locales para garantizar una respuesta rápida:

"El Gobierno coopera estrechamente con las autoridades locales para tomar las medidas de desastre pertinentes priorizando la vida de las personas".

Por ahora, Japón permanece en vigilancia constante mientras las autoridades evalúan posibles daños y esperan el comportamiento del mar tras el potente sismo.