¿Subirán de precio las suscripciones luego de la compra de HBO Max por Netflix? Esto se sabe

La adquisición de Warner Bros, y con ello HBO Max y HBO, por parte de Netflix ha sido uno de los movimientos más inesperados y comentados de la industria del entretenimiento este año.

La noticia desató una ola de dudas entre los suscriptores, principalmente sobre si las tarifas actuales se mantendrán o si habrá incrementos a raíz de esta integración sin precedentes.

¿VAN A SUBIR DE PRECIO LAS SUSCRIPCIONES DE NETFLIX Y HBO MAX?

En un comunicado enviado a sus usuarios, Netflix aclaró de manera directa que por ahora no habrá cambios en los precios.

La empresa explicó que, aunque la compra ya está anunciada, ambos servicios seguirán operando de forma independiente, al menos mientras se concluyen los trámites regulatorios y se obtiene la aprobación de accionistas y organismos competentes.

Se espera que el acuerdo quede completamente cerrado durante el tercer trimestre de 2026.

"Recientemente anunciamos que Netflix adquirirá Warner Bros, incluidos sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO", señaló la compañía.

Con esto, Netflix integrará a su catálogo algunas de las franquicias más populares del mundo, como Harry Potter, Friends, The Big Bang Theory, el Universo DC y varias producciones icónicas de HBO.

No obstante, la plataforma enfatizó que los suscriptores deben continuar usando sus cuentas con total normalidad, ya que cualquier decisión de integración de contenidos, planes o precios se comunicará en el futuro. "Nos pondremos en contacto cuando tengamos más información que compartir", finalizó.

PRECIOS ACTUALES DE NETFLIX

Estándar con anuncios: 119 pesos al mes

Estándar: 249 pesos al mes

Premium: 329 pesos al mes

Precios actuales de HBO Max

Básico con anuncios: 149 pesos mensuales

Estándar: 239 pesos mensuales

Platino: 299 pesos al mes

¿QUÉ PASARÁ CON HBO MAX?

Por ahora, HBO Max no desaparecerá ni será absorbido por Netflix. Continuará operando como hasta ahora, con su plataforma, su catálogo y sus planes vigentes. Cualquier cambio futuro dependerá de las decisiones que ambas compañías tomen una vez que el acuerdo esté oficialmente cerrado.