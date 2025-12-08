Trump acusa a México de incumplir tratado de aguas y advierte posibles aranceles del 5%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó hoy sus críticas contra México al acusarlo de incumplir el tratado internacional de aguas que comparten ambos países. Según el mandatario, el retraso en la entrega de los volúmenes pactados ha generado afectaciones severas para agricultores y ganaderos en Texas.

A través de sus redes sociales, Trump afirmó que México "sigue violando" el acuerdo y que la falta de agua está dañando "gravemente" las cosechas estadounidenses.

Durante un encuentro con productores agrícolas, aseguró haber autorizado la documentación necesaria para imponer un arancel del 5% a los productos mexicanos si el suministro no se libera "de inmediato".

El presidente señaló que México aún adeuda más de 800 mil acres-pie acumulados en los últimos cinco años, y subrayó que Estados Unidos necesita al menos 200 mil acres-pie antes del 31 de diciembre para evitar mayores pérdidas en el sector agrícola.

EL PAQUETE DE AYUDA DE 12 MIL MILLONES PARA AGRICULTORES

En paralelo a sus reclamos, Trump presentó un paquete de ayuda valorado en 12 mil millones de dólares destinado a mitigar los efectos económicos de las políticas comerciales y brindar estabilidad a los productores del país.

De acuerdo con la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, 11 mil millones se distribuirán entre agricultores de cultivos en hileras antes del 28 de febrero, mientras que mil millones se reservarán para productores de frutas, verduras y otros cultivos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, definió estos recursos como un "puente de liquidez" para apoyar al sector mientras se consolidan los beneficios de los acuerdos comerciales y nuevas políticas.

ELIMINARÁ REGULACIONES AMBIENTALES

Trump también reiteró su intención de eliminar regulaciones ambientales que, según él, elevan los costos de la maquinaria agrícola. Confió en que empresas como John Deere podrán reducir precios una vez eliminadas estas cargas regulatorias.

El paquete de ayuda responde a peticiones de agricultores y legisladores republicanos, quienes han solicitado mayor respaldo para enfrentar gastos crecientes en insumos como semillas y fertilizantes.