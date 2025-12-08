Taiwán y China confirman sismos tras el terremoto de Japón esta mañana

Japón vive una noche de tensión luego de que un terremoto de magnitud 7.6 se registrara frente a la costa de Aomori, lo que llevó a la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) a emitir de inmediato una alerta de tsunami para varias prefecturas del norte del país.

El movimiento ocurrió pocos minutos después de otro sismo de 5.1 cerca de Hualien, Taiwán, lo que incrementó la preocupación por la actividad sísmica en toda la región.

El Centro de Redes Sismológicas de China también confirmó un sismo de magnitud 7.5 en la costa oriental de Honshu, cifra que coincide con los valores altos estimados por agencias internacionales.

¿DÓNDE OCURRIÓ EL TERREMOTO PRINCIPAL?

La JMA informó que el epicentro del sismo de 7.6 se ubicó frente a las costas de Aomori, en una zona reconocida por su actividad sísmica constante.

El temblor se sintió con fuerza en el norte y noreste de Japón, donde la vigilancia sísmica es permanente debido a la interacción de varias placas tectónicas.

Los sistemas de alerta se activaron casi al instante, enviando mensajes a dispositivos móviles, estaciones de radio, televisión y altavoces públicos.

ZONAS BAJO ALERTA DE TSUNAMI

La alerta se extendió rápidamente hacia una franja amplia del litoral, especialmente en prefecturas con salida al Pacífico norte.

Entre las áreas señaladas se encuentran:

Hokkaido

Aomori

Iwate

Las autoridades advirtieron que las olas pueden llegar en cuestión de minutos tras un sismo de esta magnitud, por lo que se pidió evacuar puertos, playas, carreteras costeras y zonas bajas.

¿QUÉ DEBEN HACER LAS PERSONAS EN RIESGO?

Los protocolos japoneses ante un posible tsunami son estrictos y buscan reducir al mínimo los riesgos.

Las recomendaciones incluyen:

Alejarse de inmediato del litoral.

Subir a terrenos elevados o refugios señalados.

Evitar el uso de automóviles para no generar congestión.

Seguir las actualizaciones oficiales en radio, televisión o alertas móviles.

No regresar hasta que la autoridad lo indique.

Japón cuenta con uno de los sistemas de alerta temprana más rápidos del mundo, lo que permite a la población reaccionar en pocos segundos.

Por ahora, expertos descartan una conexión directa entre el sismo de 5.1 en aguas cercanas a Hualien, Taiwán, y los movimientos de magnitud 7.2, 7.5 y 7.6 registrados en Japón.

La zona es una de las más activas sísmicamente a nivel global, por lo que es común que se registren temblores cercanos sin estar relacionados.

Strong 7.6 magnitude earthquake strikes northern Japan, says US Geological Survey, with possible tsunami waves approaching coasts, according to public broadcaster NHK



Tsunami alert issued in Japan as earthquake sparks 'immediate' evacuation order #Japan #Tsunami #earthquake... https://t.co/9QLRdzHCM9 pic.twitter.com/PCb6YScGrp — Indian Observer (@ag_Journalist) December 8, 2025

¿QUÉ SE SABE DEL IMPACTO INICIAL?

La JMA continúa recopilando datos sobre:

Intensidad máxima del movimiento.

Potenciales daños estructurales.

Altura esperada de las olas.

Duración de las evacuaciones.

Hasta el último reporte no se habían confirmado daños graves, aunque las evaluaciones siguen en curso mientras persiste el riesgo.

¿QUÉ IMPLICA UNA ALERTA DE TSUNAMI?