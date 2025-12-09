¿Qué es la "Sextorsión"? La estafa que persigue a los adolescentes en Estados Unidos

La sextorsión se ha convertido en uno de los delitos digitales más peligrosos y silenciosos para los adolescentes. Aunque muchos padres nunca han escuchado el término, miles de jóvenes en Estados Unidos están siendo víctimas de una modalidad de extorsión que aprovecha la vulnerabilidad emocional y la inexperiencia digital de los menores. Su alcance es tan grande, que autoridades federales, escuelas y organizaciones de protección infantil han emitido alertas urgentes durante los últimos meses.

De acuerdo con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, tan solo en 2024 se recibieron más de 33 mil reportes de sextorsión infantil, una cifra que prácticamente volvió a repetirse en los primeros meses de 2025. Esto significa que cada día decenas de adolescentes enfrentan amenazas, chantajes y presiones emocionales que pueden desencadenar crisis severas.

EL CASO DE BRYCE TATE: LA TRAGEDIA QUE IMPACTÓ A ESTADOS UNIDOS

El 6 de noviembre de 2024, Bryce Tate, un joven de 15 años de Virginia Occidental, vivió un día normal: regresó del gimnasio, comió en casa y salió a jugar basquetbol. Horas después, a las 4:37 p. m., recibió un mensaje de un número desconocido. Para las 7:30 p. m., su familia lo encontró sin vida.

Aunque el informe oficial lo clasificó como suicidio, su padre, Adam Tate, está convencido de que las amenazas lo empujaron al límite.

"Dicen que es suicidio, pero para mí es 100 por ciento asesinato", declaró al New York Post.

Los extorsionadores sabían detalles precisos de su vida:

Dónde entrenaba

Quiénes eran sus amigos

A qué equipo pertenecía

En qué escuela estudiaba

Bryce no tenía dinero. Solamente contaba con 30 dólares, que ofreció desesperadamente. Su padre recuerda sus palabras con dolor:

"Mi hijo tenía 30 malditos dólares y les dijo: ´Les doy mis últimos 30´. Y estos cobardes no los aceptaron".

En los últimos 20 minutos antes de su muerte, Bryce recibió 120 mensajes.

OTRAS MUERTES RELACIONADAS CON SEXTORSIÓN

Desde 2022, se han registrado casos similares en distintos estados del país:

Walker Montgomery, 16 años, Mississippi

Waylon Scheffer, 16 años, Montana

Ryan Last, 17 años, California

Jordan DeMay, 17 años, Michigan

En la investigación del caso DeMay, dos hermanos nigerianos —Samuel y Samson Ogoshi— fueron extraditados a Estados Unidos y sentenciados a 17 años de prisión por su participación en una red internacional.

En otros casos, no hubo detenciones.

No one imagined that a simple direct message from a supposed 17 year old girl would end up taking the life of one of the most promising teens in his community.

At just 15 years old, Bryce Tate was the kind of kid people remembered for his quiet smile and unstoppable energy on the... pic.twitter.com/h8vkmcM7wc — Preston Beltramea (@Prest_on_Time) November 26, 2025

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS? LA RED CRIMINAL CONOCIDA COMO 764

El FBI atribuye una gran parte de estos casos a una organización internacional llamada 764, con presencia en África Occidental, Rusia, Europa y Estados Unidos. Dentro de esta estructura surgió Greggy´s Cult, una célula que fue desmantelada parcialmente en diciembre de 2024.

La fiscal Pam Bondi la describió como:

"Una de las empresas de explotación infantil en línea más atroces que hayamos conocido".

Para las autoridades, se trata de una amenaza que ya no solo afecta a familias, sino a la seguridad nacional.

¿POR QUÉ MUCHOS PADRES NO CONOCEN ESTE DELITO?

La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, y la comisionada adjunta Rebecca Weiner explicaron que la mayoría de los padres nunca ha escuchado del problema, y eso abre la puerta para que los extorsionadores actúen con rapidez.

Se aprovechan de:

la falta de información en el hogar

en el hogar la vergüenza de los jóvenes

la velocidad con la que avanza la extorsión

el aislamiento emocional que provocan

La familia Tate reconoció que no sabían qué era la sextorsión hasta que la policía revisó el teléfono de Bryce.

¿CÓMO PUEDEN LOS PADRES PROTEGER A SUS HIJOS EN INTERNET?

El sargento Jeremy Burns compartió recomendaciones claras:

Mantener las redes sociales en privado

Controlar quién puede ver etiquetas, fotos y ubicación

Hablar abiertamente sobre no compartir fotos íntimas

Enseñar a ignorar mensajes de desconocidos

Explicar qué es la sextorsión y crear confianza para pedir ayuda

Su consejo más contundente es simple:

"Nunca envíes fotos sexuales. Simplemente no lo hagas".

¿QUÉ HACER SI UN MENOR YA ESTÁ SIENDO VÍCTIMA?

Si la extorsión ya comenzó, las autoridades recomiendan:

Interrumpir el contacto con el criminal

Guardar pruebas como mensajes, capturas y enlaces

No enviar dinero

Reportar de inmediato al FBI, a la policía local o al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados

Buscar apoyo psicológico

Recordar al menor que no es responsable de lo ocurrido

Estas acciones pueden marcar la diferencia ante una crisis que avanza con rapidez.