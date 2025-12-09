El Mayo Zambada solicita aplazar su sentencia 90 días en EE.UU.

La defensa de Ismael "El Mayo" Zambada pidió formalmente a una corte federal de Estados Unidos que se retrase 90 días la audiencia de sentencia del líder sinaloense, originalmente programada para el 12 de enero de 2026.

La solicitud fue presentada hoy 9 de diciembre por su abogado, Frank A. Pérez, ante el juez Brian M. Cogan, en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

LOS MOTIVOS DEL APLAZAMIENTO

Según la carta enviada al juez, el equipo legal enfrenta circunstancias fuera de su control que han impedido completar el memorando de sentencia y la recopilación de evidencia mitigante, ambos documentos esenciales para la fase final del proceso penal.

Pérez indicó que, pese a los esfuerzos, no ha sido posible reunir a tiempo la información requerida, subrayando que la petición no busca retrasar el proceso de manera táctica, sino que se hace "de buena fe".

NEW: Lawyer for El Mayo Zambada asks judge to delay Jan. 12 sentencing by 90 days due to "heightened violence and instability" in Mexico and difficulties contacting "witnesses and family members" needed to prepare court filings... pic.twitter.com/gqgmbFBPbd — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) December 9, 2025

OBSTÁCULOS EN MÉXICO PARA OBTENER EVIDENCIA

La defensa explicó que gran parte de los elementos mitigantes deben recabarse en regiones de México donde hay inseguridad e inestabilidad, lo que ha complicado coordinar entrevistas, obtener cartas de apoyo y asegurar antecedentes y testimonios de familiares y allegados. Estas condiciones han dificultado el trabajo del equipo legal, afectando directamente la preparación de la defensa previa a la sentencia.

EL GOBIERNO DE EE.UU. NO SE OPONE

Un punto clave es que el fiscal adjunto del caso, Francisco J. Navarro, informó a la defensa que el Gobierno estadounidense no se opondrá al aplazamiento.

Aunque la decisión final corresponde al juez Cogan, la falta de oposición por parte de la Fiscalía suele favorecer la aprobación de este tipo de mociones dentro del sistema judicial estadounidense.