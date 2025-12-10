Claudia Sheinbaum, la quinta mujer más poderosa del mundo según Forbes

Forbes publicó su edición 2025 de la lista Las 100 Mujeres Más Poderosas del Mundo , donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, figura en el puesto número 5, colocándose nuevamente en el Top 10. La mandataria descendió un lugar respecto al año anterior.

Según la publicación, Sheinbaum destaca por el papel estratégico de México como centro de la transformación manufacturera de Norteamérica, lo que la posiciona como una figura clave en el reordenamiento geopolítico global.

Forbes subraya que, aunque solo 3 de las 25 economías más grandes del mundo son lideradas por mujeres, estas dirigentes encabezan decisiones cruciales que influirán en el orden mundial.

LOS PRIMEROS LUGARES DE LA LISTA

1. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

2. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo

3. Sanae Takaichi, primera ministra de Japón

4. Giorgia Meloni, primera ministra de Italia

5. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

6. Julie Sweet, CEO de Accenture

7. Mary Barra, CEO de General Motors

8. Jane Fraser, CEO de Citi

9. Abigail Johnson, CEO de Fidelity Investments

10. Lisa Su, CEO de AMD

Forbes destaca que von der Leyen y Lagarde lideran Europa en medio de crisis energéticas, de defensa y monetarias que podrían definir el futuro del continente.

OTRA MEXIACANA EN LA LISTA

México también figura en la lista con Blanca Treviño, cofundadora, presidenta y CEO de Softtek, ubicada en el puesto 86.

Entre otras figuras relevantes que aparecen este año se encuentran Taylor Swift (puesto 21), Oprah Winfrey (30), Beyoncé (33), Kim Kardashian (71) y, en el lugar 100, las personajes Rumi, Mira y Zoey de la cinta animada Kpop Demon Hunters.