Chihuahua lleva su cultura al Vaticano: Maru Campos presenta arte rarámuri y tradiciones

El estado de Chihuahua llevó su riqueza cultural, espiritual y artística hasta el corazón del Vaticano durante una gira internacional encabezada por la gobernadora Maru Campos, quien sostuvo una audiencia con el Papa León XIV y participó en la inauguración de destacadas exposiciones mexicanas en Roma.

El momento central de la visita fue el saludo de la mandataria chihuahuense con el papa, a quien entregó dos obsequios emblemáticos del estado: un sombrero tradicional y una imagen artesanal de la Virgen, elaborada a mano por artistas de Mata Ortiz.

Campos describió el encuentro como profundamente significativo para el pueblo de Chihuahua y especialmente para las comunidades rarámuri, a quienes aseguró llevar en pensamiento y representación.

Durante la audiencia, la gobernadora destacó ante el pontífice la importancia de la unidad en tiempos complejos, un mensaje que, dijo, adquiere especial fuerza desde la Via della Conciliazione, espacio que simboliza el diálogo entre culturas y naciones.

Con este bellísimo momento cultural y musical arrancó la #NavidadMexicanaenelVaticano, con la presencia de artistas, artesanos y cantantes tradicionales del estado de #Chihuahua y de su gran gobernadora, @MaruCampos_G. pic.twitter.com/KPJKNUvOOp — PedroLudwigBarragán (@ludwigbarragan) December 8, 2025

TRADICIONES DE CHIHUAHUA EN EL VATICANO

Como parte de la agenda cultural, Chihuahua inauguró la exposición internacional "100 Presepi in Vaticano", donde se presentan nacimientos y árboles navideños creados por artistas del estado, incorporando elementos de los pueblos originarios y tradiciones regionales.

Además, la Via della Conciliazione, una de las avenidas más representativas del Vaticano, se convirtió en ventana al norte de México con la apertura de la muestra fotográfica del chihuahuense Nacho Guerrero.

Sus imágenes exhiben majestuosos paisajes, misiones coloniales y retratos de la comunidad rarámuri, plasmando la identidad y diversidad cultural que distinguen a la región.

Acompañada por el embajador de México ante la Santa Sede, Alberto Barranco Chavarría, y por el embajador de México en Italia, Genaro Lozano, la gobernadora destacó que la presencia de Chihuahua en este escenario internacional representa una oportunidad para fortalecer la proyección cultural y económica del estado, posicionándolo como un referente artístico y espiritual fuera de México.