SCJN impide que Salinas Pliego haga uso exclusivo de la palabra "azteca"

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró definitiva la resolución que impide a TV Azteca, empresa de Ricardo Salinas Pliego, obtener el uso exclusivo de la palabra "azteca" para fines periodísticos a través de medios digitales.

Con esta decisión, el máximo tribunal rechazó un recurso de revisión promovido por la televisora, que buscaba revertir fallos previos del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

ASÍ HA SIDO EL PROCESO

El caso inició cuando TV Azteca solicitó al Indautor registrar el vocablo "azteca" como reserva de derechos en el ámbito periodístico, lo que le habría permitido ser la única empresa autorizada a utilizarlo con esos fines.

Sin embargo, la petición fue negada por el Director de Reservas de Derechos. La empresa impugnó mediante un juicio de nulidad, pero la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del TFJA confirmó la negativa.

Posteriormente, la televisora promovió un amparo directo alegando violaciones a sus derechos fundamentales.

El Tribunal Colegiado encargado del caso desechó el recurso, señalando que "azteca" es un término histórico que hace referencia a los habitantes de Aztlán Chicomóztoc, origen del pueblo mexica, y que su significado pertenece al ámbito historiográfico, no a decisiones jurisdiccionales.

DETERMINACIÓN DEFINITIVA E INATACABLE

TV Azteca llevó el asunto a la SCJN mediante recurso de revisión. No obstante, el acuerdo publicado el 5 de diciembre determinó que su impugnación no planteaba cuestiones de constitucionalidad ni de interpretación de normas generales, sino simples desacuerdos sobre temas de legalidad ya resueltos por instancias inferiores.

La Corte concluyó que el recurso no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que ordenó desecharlo. Además, aclaró que su determinación es definitiva e inatacable.

Con esta resolución, queda firme que ninguna empresa puede apropiarse del uso exclusivo de la palabra "azteca" para actividades periodísticas, preservando su carácter histórico, cultural y de uso general.