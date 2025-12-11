  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 11 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

México recibe una denuncia de extorsión cada 2 minutos

los números forman parte de los resultados iniciales de la estrategia impulsada desde el 6 de julio por instrucción de la presidenta Sheinbaum

Dic. 11, 2025
Este día la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la LII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Este día la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la LII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

En los primeros cinco meses de operación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el número 089 registró 102 mil 800 denuncias por extorsión en todo el país, lo que equivale a 649 reportes diarios y uno cada 2.2 minutos.

A pesar del volumen de llamadas, las autoridades solo han detenido a más de 600 personas, aunque hasta ahora no se ha informado cuál es su situación legal.

Durante la LII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que estas cifras reflejan la magnitud de uno de los delitos que más afectan a la ciudadanía.

Explicó que los números forman parte de los resultados iniciales de la estrategia impulsada desde el 6 de julio por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Desde que implementamos la Estrategia Nacional contra la Extorsión se han recibido más de 102 mil 800 llamadas en el 089 y han sido detenidas más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 estados de la República", señaló el funcionario.

COMPROMISOS DEL ACUERDO NACIONAL CONTRA EXTORSIÓN

Ante la persistencia del delito, García Harfuch presentó el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, que busca fortalecer la coordinación entre autoridades federales y estatales. El documento incluye varios compromisos clave:

  • Armonización legislativa en todas las entidades para homologar la forma en que se combate la extorsión.
  • Creación o fortalecimiento de unidades especializadas dentro de las fiscalías estatales.
  • Mejora operativa del 089, para asegurar que la recepción de denuncias sea más eficiente.
  • Elaboración de un manual nacional que unifique los procesos de denuncia, investigación y persecución penal.

El secretario subrayó que este acuerdo representa "un paso decisivo" para enfrentar el delito con mayor rigor técnico y mejores herramientas institucionales, con el objetivo de reducir su impacto en la población.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Aguinaldo 2025: ¿quiénes no pagarán ISR este año?
Nacional / México

Aguinaldo 2025: ¿quiénes no pagarán ISR este año?

Diciembre 11, 2025

La normativa tributaria establece un tope económico que define qué personas reciben esta prestación íntegra y los criterios que los limitan

¡Suspensión de líneas! La nueva regulación que te obliga a registrar tu teléfono este 2026
Nacional / México

¡Suspensión de líneas! La nueva regulación que te obliga a registrar tu teléfono este 2026

Diciembre 11, 2025

Los usuarios deberán actualizar sus datos personales antes del inicio del próximo año para conservar el servicio y evitar restricciones en sus equipos

Pensión IMSS 2026: conoce la fecha de depósito
Nacional / México

Pensión IMSS 2026: conoce la fecha de depósito

Diciembre 11, 2025

El instituto confirmó el calendario de pagos para jubilados y pensionados, ofreciendo a los beneficiarios la posibilidad de organizar sus finanzas