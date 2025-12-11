México recibe una denuncia de extorsión cada 2 minutos

En los primeros cinco meses de operación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el número 089 registró 102 mil 800 denuncias por extorsión en todo el país, lo que equivale a 649 reportes diarios y uno cada 2.2 minutos.

A pesar del volumen de llamadas, las autoridades solo han detenido a más de 600 personas, aunque hasta ahora no se ha informado cuál es su situación legal.

Durante la LII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que estas cifras reflejan la magnitud de uno de los delitos que más afectan a la ciudadanía.

Explicó que los números forman parte de los resultados iniciales de la estrategia impulsada desde el 6 de julio por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Desde que implementamos la Estrategia Nacional contra la Extorsión se han recibido más de 102 mil 800 llamadas en el 089 y han sido detenidas más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 estados de la República", señaló el funcionario.

#Seguridad | En la 52ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Presidenta @Claudiashein llamó a fortalecer la coordinación para reducir la extorsión en todo el país.



Se aprobaron 11 acuerdos, incluida la homologación estatal de la Ley General contra la... pic.twitter.com/eC6WURY6sm — Gustavo Rentería (@GustavoRenteria) December 11, 2025

COMPROMISOS DEL ACUERDO NACIONAL CONTRA EXTORSIÓN

Ante la persistencia del delito, García Harfuch presentó el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, que busca fortalecer la coordinación entre autoridades federales y estatales. El documento incluye varios compromisos clave:

Armonización legislativa en todas las entidades para homologar la forma en que se combate la extorsión .

en todas las entidades para homologar la forma en que se combate la . Creación o fortalecimiento de unidades especializadas dentro de las fiscalías estatales.

dentro de las fiscalías estatales. Mejora operativa del 089 , para asegurar que la recepción de denuncias sea más eficiente.

, para asegurar que la recepción de denuncias sea más eficiente. Elaboración de un manual nacional que unifique los procesos de denuncia, investigación y persecución penal.

El secretario subrayó que este acuerdo representa "un paso decisivo" para enfrentar el delito con mayor rigor técnico y mejores herramientas institucionales, con el objetivo de reducir su impacto en la población.