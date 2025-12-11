Aguinaldo 2025: ¿quiénes no pagarán ISR este año?

Con la llegada del aguinaldo, uno de los temas que más dudas genera entre los trabajadores es si este ingreso se entrega completo o si tendrá retención de ISR. Aunque la ley establece que todas las personas empleadas en México deben recibir esta prestación antes del 20 de diciembre, el monto libre de impuestos depende de un criterio específico establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Por eso, cada diciembre surgen preguntas sobre quién debe pagar y quién está totalmente exento.

La respuesta, contrario a lo que muchos creen, no depende del tipo de empleo o del régimen laboral, sino del monto que cada trabajador reciba y de cómo se compara con el salario mínimo vigente.

¿QUÉ PARTE DEL AGUINALDO NO PAGA ISR?

De acuerdo con el artículo 93, fracción XIV de la Ley del ISR, el aguinaldo está libre de impuesto hasta por el equivalente a 30 días de salario mínimo general. Este beneficio aplica siempre que la prestación se otorgue de manera general a todos los empleados.

El tope de exención equivale a 30 salarios mínimos, que actualmente representan 8,364 pesos. Esa parte no está sujeta a retenciones fiscales. Si el aguinaldo otorgado no rebasa ese monto, entonces se entrega completo. Sin embargo, cuando el pago supera ese límite, únicamente la parte excedente se cobra impuestos.

Esto significa que Hacienda nunca retiene impuesto sobre la totalidad del aguinaldo, sino únicamente sobre la fracción que rebasa lo que marca la ley.

¿QUIÉNES ESTÁN TOTALMENTE LIBRES DE PAGAR ISR POR SU AGUINALDO?

La legislación no clasifica a los trabajadores por tipo de actividad, empresa o nivel de gobierno. No existe una lista de empleos que estén exentos. Lo único que determina si un trabajador paga ISR es el monto del aguinaldo recibido.

Están completamente exentos:

Quienes reciben un aguinaldo igual o menor a 30 días de salario mínimo .

igual o menor a 30 días de . Quienes obtienen un aguinaldo proporcional por no haber trabajado el año completo.

En ambos casos, el pago se entrega íntegro y sin retenciones. Esto suele ocurrir con empleados cuyos salarios se ubican en rangos bajos o medios, ya que no alcanzan el límite que activa el cobro de ISR.

¿QUIÉNES SÍ PAGARÁN ISR POR SU AGUINALDO EN 2025?

Personas con salarios más altos .

. Trabajadores en puestos gerenciales o directivos.

o directivos. Empleados con prestaciones superiores a la ley, como aguinaldos de 20, 30 o más días.

Para estos casos, la retención no se calcula sobre el total del aguinaldo, sino únicamente sobre la diferencia entre lo recibido y los 30 salarios mínimos permitidos. El cálculo se realiza con las tablas del ISR que Hacienda actualiza año con año.

¿QUÉ DEBEN CONSIDERAR LOS TRABAJADORES ESTE FIN DE AÑO?

Conocer cuántos días de aguinaldo establece su contrato o ley aplicable.

establece su contrato o ley aplicable. Verificar su salario diario integrado .

. Multiplicar su salario por el número de días de aguinaldo que reciben.

que reciben. Comparar el resultado con los 30 salarios mínimos exentos .

. Con esta información es posible anticipar si habrá retención y cuánto podría ser.

El aguinaldo representa uno de los ingresos más esperados del año, y entender cómo funciona su retención ayuda a organizar mejor el cierre de año y planear gastos sin sorpresas de último momento.