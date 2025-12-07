  • 24° C
Ciudad Obregón

Aumento al salario mínimo beneficiará a trabajadores del transporte urbano en Obregón

Aunque los trabajadores perciben más del salario mínimo, el incremento anunciado para el año entrante les beneficiará en las negociaciones

Dic. 07, 2025
Los trabajadores del transporte público además pudieran tener más beneficios en sus prestaciones
Los trabajadores del transporte público además pudieran tener más beneficios en sus prestaciones

El anuncio al incremento del 13 por ciento al salario mínimo permitirá que el Sindicato de Trabajadores del Transporte Urbano en Cajeme tenga mejores condiciones para negociar los aumentos a su salario contractual en la revisión de los contratos colectivos el próximo año, afirmó el secretario general de esa organización, Luis Acosta Cárdenas.

El dirigente del gremio en Obregón dijo que los trabajadores del volante perciben más del mínimo en la localidad, sin embargo, el anuncio al incremento salarial permitirá que las negociaciones les beneficien para pedir más salario, además de mejorar las prestaciones.  

"En el ramo del transporte urbano a los operadores que ahí laboran se les paga por encima del mínimo pero claro que les beneficia en las prestaciones que tienen y en la posible negociación de aumentos al salario contractual".

Preparativos para la revisión del contrato colectivo en marzo

La revisión del contrato colectivo del Sindicato de Trabajadores del Transporte Urbano se tiene programada para marzo, por lo que se prepararán con tiempo, sobre todo porque ya estará en vigor el aumento salarial.

Actualmente son 150 trabajadores que se encuentran adheridos al sindicato del transporte público en Obregón y que se verán beneficiados por esta disposición anunciada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Diferentes organizaciones han señalado que este es un buen indicio para que los trabajadores que perciben un salario contractual tengan acceso a más sueldo, sobre todo porque buscan que no los alcance el salario mínimo en la región.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


