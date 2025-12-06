  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 6 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Prevén suban precios de productos cárnicos

Hasta ahora se mantienen los de medio año; sólo han subido la cabeza y menudo, indican comerciantes

Dic. 06, 2025
Prevén suban precios de productos cárnicos

A partir de la semana próxima podría darse el incremento de los productos cárnicos en el mercado local de Ciudad Obregón toda vez que, por la temporada navideña, se incrementa la demanda por parte de los consumidores, mencionaron comerciantes en el sector del Mercadito Unión.

Hasta la fecha, dijeron los entrevistados, en general se han mantenido los mismos precios al público que se mantienen desde inicio del año, salvo en algunos productos que son de alta demanda como la cabeza y el menudo, los cuales ya sufrieron un incremento, aunque este no haya sido muy alto.

Emma Campas Anaya, comerciante de carnes, hizo saber que a mediados del presente año se dio un ajuste a los precios por parte de los proveedores y luego se estabilizó; pero es común que unos días antes de la velación de la virgen de Guadalupe haya un repunte, de manera que están esperando que el nuevo surtido llegue ya con el precio alto.

Generalmente los productos que suben en estos días son la cabeza de res y el menudo, que los proveedores los entregan más caros; y el problema es que no se puede trasladar todo el incremento al cliente, por lo que el comerciante debe absorber una parte de esa diferencia, reduciendo con ello su utilidad, agregó.

En promedio, la cabeza cuesta 180 pesos el kilogramo; el menudo está entre 120 y 135; la carne de puerco en 90 pesos; la carne de res para asar se ubica en 140 a 160 pesos, y la carne para bisteck tiene un costo similar a esta última.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

Contenido Relacionado
Tiene buen arranque temporada de piñatas
Ciudad Obregón

Tiene buen arranque temporada de piñatas

Diciembre 06, 2025

Noviembre fue mes de posadas, y desde entonces ya tuvieron buena cantidad de pedidos: Luis Alberto Grajeda

A punto de concluir cambio de imagen del Mercajeme
Ciudad Obregón

A punto de concluir cambio de imagen del Mercajeme

Diciembre 06, 2025

La semana próxima podrían estar siendo entregados los trabajos; avanza recuperación de ingresos por mantenimiento

Solicitan reparación de calle Venecia
Ciudad Obregón

Solicitan reparación de calle Venecia

Diciembre 06, 2025

Vecinos de la colonia Villafontana son los principales afectados