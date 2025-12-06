Prevén suban precios de productos cárnicos

A partir de la semana próxima podría darse el incremento de los productos cárnicos en el mercado local de Ciudad Obregón toda vez que, por la temporada navideña, se incrementa la demanda por parte de los consumidores, mencionaron comerciantes en el sector del Mercadito Unión.

Hasta la fecha, dijeron los entrevistados, en general se han mantenido los mismos precios al público que se mantienen desde inicio del año, salvo en algunos productos que son de alta demanda como la cabeza y el menudo, los cuales ya sufrieron un incremento, aunque este no haya sido muy alto.

Emma Campas Anaya, comerciante de carnes, hizo saber que a mediados del presente año se dio un ajuste a los precios por parte de los proveedores y luego se estabilizó; pero es común que unos días antes de la velación de la virgen de Guadalupe haya un repunte, de manera que están esperando que el nuevo surtido llegue ya con el precio alto.

Generalmente los productos que suben en estos días son la cabeza de res y el menudo, que los proveedores los entregan más caros; y el problema es que no se puede trasladar todo el incremento al cliente, por lo que el comerciante debe absorber una parte de esa diferencia, reduciendo con ello su utilidad, agregó.

En promedio, la cabeza cuesta 180 pesos el kilogramo; el menudo está entre 120 y 135; la carne de puerco en 90 pesos; la carne de res para asar se ubica en 140 a 160 pesos, y la carne para bisteck tiene un costo similar a esta última.