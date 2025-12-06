Tiene buen arranque temporada de piñatas

Luego que el pasado de mes de noviembre, se registraran las primeras ventas de piñatas relacionadas con las festividades navideñas, se prevé que la presente sea una muy buena temporada para quienes se dedican a dicha actividad artesanal, consideró Luis Alberto Grajeda.

El piñatero con más 26 años en el oficio dijo que se tenía el temor de que este año podría bajar la demanda debido a dos factores fundamentales, como son la difícil situación del campo, actividad de la que subsiste gran parte de la población del Valle del Yaqui, así como la restricción de dar dulces en festejos escolares, pero hasta ahora realmente no les afectó, y en realidad, noviembre se convirtió en un mes de posadas, en el que se registró muy buena cantidad de pedidos.

Los encargos de piñatas en las escuelas se han mantenido de manera normal, previéndose que así continúen por lo que resta hasta la salida de vacaciones, comentó.

Mencionó que en las redes sociales se ha estado viendo que en algunas colonias hay personas elaborándolas y ofreciéndolas al público, lo que no les ha mermado en cuanto a pedidos.

TRADICIONALES VS MODERNAS

En esta época, las piñatas más buscadas siguen siendo las de siete picos, que representan los siete pecados capitales, aunque hay quienes las piden sólo de cinco, y hay quienes piden les elaboren otras que también se han vuelto clásicas, como son las de Santa Claus, el Grinch y los renos, reveló el entrevistado.

En cuanto a los precios, estos van de los 250 a los 450 pesos en los tamaños comunes, aunque en algunas empresas las piden de medidas mayores, y estas puede llegar a rebasar los mil pesos.

Finalmente, expresó que la esperanza es que las buenas ventas continúen en alto nivel hasta el día 24, y aunque en menor cantidad, seguirán hasta el 31 por las fiestas de Año Nuevo.