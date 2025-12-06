A punto de concluir cambio de imagen del Mercajeme

A punto están de quedar concluidos los trabajos de pintura correspondientes al cambio de imagen del Mercajeme, los cuales iniciaron la segunda quincena del pasado mes de septiembre, indicó el presidente del Consejo de Administración, Esteban Valdez Gazcón.

El entrevistado comentó que ya quedan pendientes sólo algunos retoques de la segunda capa de pintura que se aplicó, y podría quedar entregado el 100 por ciento la semana próxima.

Y posteriormente se verá el proyecto para aplicar pintura a las paredes de la parte interior del inmueble, para lo cual se platicaría con cada uno de los condóminos y ver en que ánimo de apoyar se encuentran, afirmó.

AVANZA RECUPERACIÓN DE CUOTAS

Por otra parte, dijo que se mantiene el ben avance en la recuperación de las cuotas por concepto de mantenimiento que deben aportar los locatarios, como parte del Condominio Mercado Cajeme, nombre oficial del centro comercial.

En ese tema, comentó que constantemente son visitados en sus locales los compañeros que aún no han hecho su aportación o quienes ya entregaron una parte, pero no han concluido con la entrega del total que está pendiente.

Reveló que aún tienen pendiente el pago de los aguinaldos al personal que resta sus servicios de manera permanente en el inmueble, y se prevé que en los próximos días esto se realice, con base en las aportaciones previstas.

Recordó en este sentido que persiste el ofrecimiento de otorgar descuentos en diversos porcentajes a quienes liquiden su adeudo, ya sea de contado o mediante un plan de pagos.

Hizo saber que se prevé que con los ingresos extras que obtengan los locatarios por la temporada navideña, puedan subsanar sus adeudos a fines del presente mes o iniciando enero.