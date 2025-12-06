Seminario de Ciudad Obregón pide orar por los futuros sacerdotes

En el marco del 8 de diciembre, fecha en la que la Iglesia Católica conmemora la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el Seminario de Ciudad Obregón realiza una jornada de oración por intenciones específicas, por lo que pide a los fieles unirse a ella; este 7 de diciembre se pedirá por los familiares de quienes cursan sus estudios en las instalaciones.

El Seminario Diocesano de Ciudad Obregón recordó a la comunidad que la Inmaculada Virgen María, patrona de esta casa de estudios, por lo cual este año comenzó la jornada en mención ayer y culminará el lunes 8.

"Durante estos tres próximos días estaremos orando por intenciones muy específicas, en las cuales nos gustaría que nos ayudaran a unirnos en oración", invitaron los seminaristas por medio de un comunicado.

Ayer se realizó oración especial para pedir a Dios por quienes cursan sus estudios para ser sacerdotes en un futuro, así como por los jóvenes con inquietud vocacional. Hoy se elevarán oraciones por las familias de los seminaristas y sacerdotes, y el lunes 8 de diciembre por los sacerdotes que han egresado.

"Te invitamos a unirte en oración por estas intenciones, para que Dios suscite más vocaciones en nuestra diócesis, les dé perseverancia a nuestros seminaristas, bendiga a sus familiares y les siga dando la gracia a nuestros sacerdotes. Únete ofreciendo la Santa Misa, visitas al Santísimo, rosarios, ayunos, obras de caridad, o cualquier moción que el Espíritu Santo te inspire", invitó.

Actualmente, más de 30 jóvenes se preparan para ser sacerdotes.