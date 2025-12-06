  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 6 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Seminario de Ciudad Obregón pide orar por los futuros sacerdotes

En el marco de las fiestas por la Inmaculada Concepción de María se realiza una jornada de oración especial por parte del Seminario

Dic. 06, 2025
Seminario de Ciudad Obregón pide orar por los futuros sacerdotes

En el marco del 8 de diciembre, fecha en la que la Iglesia Católica conmemora la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el Seminario de Ciudad Obregón realiza una jornada de oración por intenciones específicas, por lo que pide a los fieles unirse a ella; este 7 de diciembre se pedirá por los familiares de quienes cursan sus estudios en las instalaciones.

El Seminario Diocesano de Ciudad Obregón recordó a la comunidad que la Inmaculada Virgen María, patrona de esta casa de estudios, por lo cual este año comenzó la jornada en mención ayer y culminará el lunes 8.

"Durante estos tres próximos días estaremos orando por intenciones muy específicas, en las cuales nos gustaría que nos ayudaran a unirnos en oración", invitaron los seminaristas por medio de un comunicado.

Ayer se realizó oración especial para pedir a Dios por quienes cursan sus estudios para ser sacerdotes en un futuro, así como por los jóvenes con inquietud vocacional. Hoy se elevarán oraciones por las familias de los seminaristas y sacerdotes, y el lunes 8 de diciembre por los sacerdotes que han egresado.

"Te invitamos a unirte en oración por estas intenciones, para que Dios suscite más vocaciones en nuestra diócesis, les dé perseverancia a nuestros seminaristas, bendiga a sus familiares y les siga dando la gracia a nuestros sacerdotes. Únete ofreciendo la Santa Misa, visitas al Santísimo, rosarios, ayunos, obras de caridad, o cualquier moción que el Espíritu Santo te inspire", invitó.

Actualmente, más de 30 jóvenes se preparan para ser sacerdotes.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Buscan que Cajeme cuente con quirófano móvil para perros
Ciudad Obregón

Buscan que Cajeme cuente con quirófano móvil para perros

Diciembre 06, 2025

Empezaría a operar a principios del próximo año en las distintas colonias

Residentes del bulevar Ramírez preocupados por problemas de drenajes y encharcamientos
Ciudad Obregón

Residentes del bulevar Ramírez preocupados por problemas de drenajes y encharcamientos

Diciembre 06, 2025

Vecinos de las colonias cercanas al bulevar Ramírez se unen para solicitar apoyo ante problemas de drenajes y daños en la carpeta asfáltica

Crece 14.1% venta de autos nuevos en Cajeme
Ciudad Obregón

Crece 14.1% venta de autos nuevos en Cajeme

Diciembre 05, 2025

En Hermosillo cayó 4.4% el sector de automotores, de acuerdo con el informe mensual de la AMDA