Empezaría a operar a principios del próximo año en las distintas colonias

Dic. 06, 2025
Buscan que Cajeme cuente con quirófano móvil para perros

Para el próximo año, la Dirección de Salud Municipal contaría con un quirófano móvil para agilizar la atención de canes callejeros, lo que implicaría una inversión de aproximadamente 500 mil pesos con recursos del Ayuntamiento, tomando en cuenta equipamiento y empleados, adelantó el titular de la dependencia, Jesús Espinoza.

Esto ayudará para que más animales, tanto domésticas como en situación de calle, puedan ser esterilizadas.

Este podría empezar a operar a inicios del 2026 y llevará a cabo un recorrido por distintas colonias de Cajeme, principalmente las ubicadas hacia el sur de la ciudad.

Jesús Espinoza dio a conocer que este año el Centro de Control Animal ha aplicado mil 141 esterilizaciones, y dijo que esperan llegar a una meta de al menos mil 250 cirugías antes de cerrar este 2025.

"Se tienen un promedio de 100 esterilizaciones mensuales, para el siguiente año se proyecta aumentar de manera muy exponencial porque el programa de equilibrio es de los principales temas de interés, por eso es la creación de este quirófano" dijo.

REESTRUCTURARÍAN EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL

Para el próximo año también se busca trabajar en una reestructuración del Centro de Control Animal, con el fin de mejorar las acciones para el control poblacional de los animales en situación de calle.

Por lo pronto no se tiene contemplado que vaya a entrar en operaciones más quirófanos móviles como este, aclaró. Sin embargo, se prevé que vaya a tener un impacto positivo en la sociedad.

El Centro de Control Animal esteriliza animales que no tienen dueños y viven en las calles, los cuales procura dar en adopción.

