Crece 14.1% venta de autos nuevos en Cajeme

El mercado de autos nuevos en el municipio de Cajeme registró un crecimiento del 14.1 por ciento durante el mes de noviembre de 2025, en el comparativo anual con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los números presentados por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en el estado de Sonora.

Jesús Ramón Martínez Sierra, director de la AMDA en la entidad reveló que en noviembre de 2024 se tuvo en la localidad la comercialización de 509 unidades cero kilómetros, y en el mismo mes de 2025 se vendieron 581; es decir, 72 más, lo que da el incremento anualizado previamente mencionado.

De las 16 agencias establecidas en el municipio, ocho reportaron mejores ventas, mientras que las otras ocho dijeron haber caído en cuanto a la cantidad de unidades que vendieron, dijo.

Por otra parte, Hermosillo registró un decrecimiento del 4.4 por ciento en noviembre que recién concluyó, al compararlo con el mismo periodo de 2024 al registrar ventas por mil 926 unidades, contra los 2 mil 14 que se comercializaron el año anterior.

De las 36 agencias existentes en la capital del estado, sólo 12 presentaron números positivos; una manifestó no haber registrado variación, mientras que las restantes 22 manifestaron haber tenido una caída en sus ventas, indicó Martínez Sierra.