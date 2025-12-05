  • 24° C
Exhorta a no arriesgar comprando carros por internet

Al haber más circulante en la presente temporada, surgen personas ofreciendo vehículos en redes sociales, que pueden terminar en fraude

Dic. 05, 2025
Al haber mayor cantidad de circulante por la temporada decembrina, algunos ciudadanos buscan adquirir un auto usado para movilizarse; pero a la vez surgen también personas ofreciendo vehículos a la venta en internet, y en algunos de estos casos se dan fraudes que pudieran dejar sin su patrimonio a quienes buscan ser compradores de buena fe; por ello es que se advierte de acudir mejor a negocios establecidos para evitar engaños, advirtió Efrén Rosas Leyva.

El presidente de la Asociación de Comerciantes en Autos Usados de Ciudad Obregón (Acauco) dijo que, en estas fechas, los trabajadores reciben sus aguinaldos y, en algunos casos, sus fondos de ahorros; con ellos algunos buscan adquirir un carro para movilizar a la familia, pero en ocasiones al ver ofertas llamativas de unidades motrices en internet, son "enganchados" por personas sin escrúpulos.

Muchas veces, ante lo atractivo de la oferta se arriesgan de manera innecesaria, y caen en el engaño, depositando diversas cantidades de dinero, para darse cuenta ya tarde, que era un fraude, expresó Rosas Leyva.

Por ello es que la recomendación es ir de manera directa a un negocio establecido, en donde los vehículos están de manera física y pueden ser probados por el posible cliente, en vez de los que se ofrecen por las redes sociales, algunos de los cuales ni siquiera existen en la realidad.

Y además, en estos establecimientos físicos existen diversas opciones para la compra, ya sea de contado o con algún tipo de financiamiento, pero lo más importante es que cuentan con garantía, finalizó.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

