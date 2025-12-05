Aumento a salario mínimo será benéfico para negociaciones en Sonora: Fesoies

El aumento del 13 por ciento al salario mínimo anunciado para el año entrante favorecerá para que los sindicatos soliciten un aumento superior en las negociaciones de inicios del 2026, afirmó el Secretario General de la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes del Estado de Sonora (Fesoies), Antonio Salazar Magdaleno.

El dirigente de la federación dijo que los 52 contratos colectivos que tiene la organización en Sonora están por encima del salario mínimo y este incremento del 13 por ciento será un punto de partida para las negociaciones que se tendrán durante enero y febrero.

"Es una muy buena noticia, todos los contratos colectivos de la federación están por encima de ese porcentaje, pero nos invita a solicitar incrementar más allá del porcentaje de los mínimos, porque buscamos que el mínimo nunca nos alcance, vamos a buscar estar por encima".

Ventajas y retos de la jornada laboral de 40 horas

Salazar Magdaleno dijo que las negociaciones favorecerán a los más de 30 mil trabajadores que están adheridos a la Fesoies en Sonora, a quienes se busca que tengan ingresos superiores al mínimo para el año entrante.

Por otro lado, dijo que el tema de la jornada laboral de 40 horas ayudará a que los trabajadores sean más productivos, ya que hay países como Chile que demuestran la efectividad de esa medida.

"Hace poco tuvimos un foro en el que participó Chile y nos platicaron como ellos tienen la jornada de horas y aumentó la productividad".

Por otro lado, dijo que la gradualidad fue la decisión más responsable porque le da la oportunidad a las pequeñas y medianas empresas de prepararse para operar sin contratiempo.

"Las empresas grandes, la industria, las maquiladores, van a poder hacer frente sin problema, pero la pequeña y mediana empresa no iba a poder, por eso la gradualidad fue lo más responsable, van a poder operar sin contratiempo, se van a preparar para capacitar y contratar personal".

Añadió que, de haber puesto la jornada de 40 horas de forma inmediata, las empresas chicas tenían el riesgo de cerrar.