Crean letras de identidad en secundaria de Obregón

En busca de fomentar la identidad y sentido de pertenencia entre los alumnos de secundaria en Obregón, la Secundaria Técnica Número 2 instaló las Letras de Identidad y Árbol Navideño que los jóvenes realizaron en sus asignaturas, informó el director del plantel, Víctor Mendoza Acuña.

El directivo dijo que los jóvenes de todos los grados de la secundaria participaron en la elaboración de las letras y el árbol navideño, con lo que se busca fortalecer su identidad, además que es un proceso de aprendizaje artístico.

“Con esto se fortalece la identidad, participaron los estudiantes de todos los grados y no nada más eso, sino que también son procesos pedagógicos, de aprendizaje y desarrollo de aptitudes artísticas”, añadió.

Las letras se mostraron en la explanada de la secundaria, pero se instalarán también por fuera del plantel con su debida iluminación para que las personas de Obregón puedan verlas durante la temporada.

Impacto y objetivos de la iniciativa en la comunidad educativa

“Se van a colocar por fuera del plantel porque tienen luces, es parte de lo que se busca hacer”.

Esto forma parte de las estrategias de la secundaria de fomentar la identidad entre los alumnos de las diferentes colonias de Obregón que asisten, alejarlos de conductas anti sociales y adicciones, impulsar las creaciones artísticas y cultivar las relaciones sanas dentro del plantel educativo.