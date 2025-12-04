Automotriz del Noroeste presenta las nuevas PEUGEOT 3008 y 5008

Automotriz del Noroeste, orgullosamente parte del Grupo GB Automotriz, llevó a cabo la presentación oficial de las totalmente nuevas PEUGEOT 3008 y 5000, modelos que representan los lanzamientos más importantes de la marca francesa en los últimos años. El grupo consolida en un solo espacio cinco marcas de alta calidad: Dodge, Ram, Fiat, Peugeot y Jeep.

Durante el evento, los asistentes presenciaron un mensaje especial de la Directora Nacional de Peugeot, Lic. Andrea González, quien destacó la evolución tecnológica y de diseño que distingue a esta nueva generación de SUV.

Las nuevas Peugeot 3008 y 5008 llegan con un diseño renovado, más tecnología y una motorización turbo de 1.6 litros que optimiza el rendimiento. La 3008 apuesta por un estilo más dinámico tipo coupé, mientras que la 5008 se caracteriza por su amplia capacidad y la opción de hasta siete asientos. Ambas incorporan el sistema i-Cockpit, faros LED y un completo paquete de seguridad avanzada, posicionándose como opciones modernas, eficientes y familiares dentro del segmento SUV.