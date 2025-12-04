  • 24° C
Automotriz del Noroeste presenta las nuevas PEUGEOT 3008 y 5008

Los modelos PEUGEOT 3008 y 5008 son los lanzamientos más importantes de la marca francesa en años. Descubre sus características.

Dic. 04, 2025
Automotriz del Noroeste, orgullosamente parte del Grupo GB Automotriz, llevó a cabo la presentación oficial de las totalmente nuevas PEUGEOT 3008 y 5000, modelos que representan los lanzamientos más importantes de la marca francesa en los últimos años. El grupo consolida en un solo espacio cinco marcas de alta calidad: Dodge, Ram, Fiat, Peugeot y Jeep.

Durante el evento, los asistentes presenciaron un mensaje especial de la Directora Nacional de Peugeot, Lic. Andrea González, quien destacó la evolución tecnológica y de diseño que distingue a esta nueva generación de SUV.

Las nuevas Peugeot 3008 y 5008 llegan con un diseño renovado, más tecnología y una motorización turbo de 1.6 litros que optimiza el rendimiento. La 3008 apuesta por un estilo más dinámico tipo coupé, mientras que la 5008 se caracteriza por su amplia capacidad y la opción de hasta siete asientos. Ambas incorporan el sistema i-Cockpit, faros LED y un completo paquete de seguridad avanzada, posicionándose como opciones modernas, eficientes y familiares dentro del segmento SUV.

Susana Rodríguez
Susana Rodríguez

Licenciada en Comercio Internacional con más de 27 años de experiencia como columnista en la sección de sociales. Complemento mi trabajo con la docencia universitaria y mi especialización en el área de espectáculos. Me he capacitado constantemente en redacción periodística y diseño gráfico, lo que enriquece mi labor profesional.

