Un éxito, Expofest Cajeme 2025

  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 4 De Diciembre Del 2025
Ciudad Obregón

El Patronato reportó que acudieron más de 67 mil personas y se cumplió la meta de ingresos económicos

Dic. 04, 2025
Un éxito fue la Expofest Cajeme 2025, la cual se llevó a cabo en Ciudad Obregón del 14 al 30 de noviembre, pues los resultados preliminares registran una afluencia de más de 67 mil personas, mientras que se cumplió la meta de derrama económica.

Así lo informó el Patronato encargado de la organización de este evento, que no se realizaba desde hace aproximadamente 5 años. Víctor Landeros, presidente de la asociación civil Expofest Cajeme, dio a conocer que los resultados fueron satisfactorios, a pesar de que hubo contratiempos por la tragedia ocurrida en Hermosillo, en la tienda Waldos.

"Creo que la gente salió muy satisfecha, aun con los contratiempos que tuvimos la primera semana por las afectaciones en Hermosillo, Tuvimos ingresos, aunque también muchos gastos, la primera semana que se canceló todo tuvimos que pagar a los artistas, sonido, boletos de vuelo y eso obviamente fue un gasto no contemplado, sin embargo, sí tuvimos buenos resultados, seguimos haciendo números, pero estamos muy contentos con los resultados"

Se recuperaron los 9 millones de pesos que el Ayuntamiento destinó a la realización de este evento, confirmó.

"Se recuperaron totalmente, estamos entregando ya las cuentas a Tesorería Municipal para demostrar esos ingresos. El Ayuntamiento nos dio esos 9 millones de pesos y los estamos demostrando completamente. Logramos las expectativas y el compromiso se cumplió, tenemos ya pensado algún elenco para el próximo año, mejorarlo, contratar a los artistas con mucho tiempo. A la gente que nos apoyó un agradecimiento profundo. Hubo mucha afluencia con los artistas. Esto demostró que la gente quiere divertirse sanamente", dijo.

Además, se registró un saldo blanco durante los días en que se llevó a cabo el evento. Víctor Landeros agregó que en esta primera edición hubo algunos aprendizajes y en la próxima se corregirán algunos detalles.

"Hace 5 años que no se realizaba un evento de esta naturaleza, la gente estaba emocionada por tener un espacio cultural y de eventos artísticos como es la Expofest Cajeme, tratamos de corregir algunas cosas y que para la próxima sea con una mejor organización", mencionó.

Cabe señalar que 120 stands estuvieron presentes durante las semanas en las que se realizó el evento.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

