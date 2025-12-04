Se levantan losas de asfalto en la calle 200 de Cajeme

Automovilistas se enfrentan a complicaciones al circular por el cruce del bulevar Rodolfo Elías Calles con la vialidad Sufragio, debido a que se han levantado recientemente algunas losas del concreto asfáltico, por lo que hacen un llamado a la Secretaría de Desarrollo Urbano, para que tome acciones cuanto antes y se eviten posibles accidentes.

En la zona se puede observar que quienes transitan por la zona hacen lo posible para evitar pasar por encima de este desperfecto, sin embargo, algunos no alcanzan a percatarse de él, poniendo su unidad vehicular en riesgo.

En distintas ocasiones, el secretario de Desarrollo Urbano, ha explicado que este efecto se debe a que no se cuenta con el espacio suficiente para la expansión del material con el cambio de temperaturas, por lo que las losas se levantan y afectan la movilidad de los automovilistas.

Cabe señalar que, a principios de este año, se atendieron cerca de 15 puntos viales de la ciudad donde se registró esta situación. Entre los ejes viales destacó la intersección de las calles Tabasco y Rodolfo Elías Calles, así como de la Tabasco y Zaragoza, y la calle Quintana Roo.

Desarrollo Urbano informó que en estos casos se retira la parte de la losa que se levantó y se echa carpeta asfáltica nueva.