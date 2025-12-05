Se instalan vendedores navideños en el centro de Obregón

Vendedores ambulantes del centro de Obregón solicitaron permisos eventuales para ofrecer productos tradicionales navideños en el primer cuadro de la ciudad durante diciembre y ya se están instalando en diferentes puntos del sector, informó el presidente de la Asociación de Comerciantes Ambulantes y Semifijos adheridos a la CTM, Manuel Montaño Gutiérrez.

MANUEL MONTAÑO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE VENDEDORES AMBULANTES



¿Qué permisos requieren los vendedores ambulantes en Obregón?

El dirigente del gremio dijo que los puestos de diferentes giros ya se empezaron a instalar en los espacios asignados por las autoridades municipales sobre la calle 5 de febrero, hasta donde la ciudadanía acude a comprar los artículos tradicionales como ropa, regalos, mercería, hot cakes, dulces y banderillas.

“Nosotros aquí en Obregón, tenemos entre 10, 12 permisos eventuales aquí en el centro, entre mercería, bolsas de regalos, pero no tenemos más, algunos de ellos están sobre la 5 de febrero, otros están por la Sonora y Galeana, otros por la Sonora y No Reelección hacia la Guerrero, son varios”, detalló.

Los ambulantes que se instalaron cumplen con todos los reglamentos de Protección Civil e Inspección y Vigilancia, tanto en las dimensiones de los puestos que fueron marcados por las autoridades, como en el manejo de alimentos, entre otros.

“Nadie entra si no pasa por Protección Civil, sin duda, es un tema muy platicado, está muy sensible y hay cosas que la gente no se pueden instalar sin la anuencia de Protección Civil”.

Medidas de control y vigilancia municipal

Los puestos eventuales pueden instalarse a partir del día primero de diciembre y se deben retirar el 31 de este mes, aunque la gran mayoría lo hace a partir del 10, que es cuando la gente más sale al centro a comprar.

Llamó al ayuntamiento a mantenerse vigilante de las personas que vengan de fuera a instalarse a vender para asegurarse que tengan los permisos debidamente en orden.

“Es el llamado del ayuntamiento, porque la gente está llegando, se está instalando, si vienen de fuera y tienen permiso, que no sé si haya, ahí no hay problema; el problema es que vengan y no tengan permiso, creo que el trabajo ahí lo tiene que hacer el Ayuntamiento, ese es su trabajo y ponerse fuerte con la gente que viene de fuera y de aquí mismo, revisar que sí tengan”.