  Viernes, 5 De Diciembre Del 2025
Ciudad Obregón

Aumentan pasajeros en aeropuerto de Obregón

El aumento del flujo de pasajeros ha sido sostenido durante todo el transcurso del año

Dic. 05, 2025
Desde inicios de año el incremento ha sido sostenido durante el transcurso del año y el último bimestre es cuando se tienen más pasajeros
El flujo de pasajeros que volaron por el Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón (AICO) registró un incremento del 22.49 por ciento de enero a noviembre de este año en relación a ese mismo periodo del 2024, lo que forma parte del incremento sostenido que se mantiene en el número de viajeros que llegan y salen de la región, informó el administrador de ese puerto aéreo, Humberto Neri Peregrin.

Según los registros del aeropuerto de Obregón, de enero a noviembre del 2025 se tuvo un flujo de 474 mil 497 pasajeros, mientras que en ese mismo periodo del año pasado viajaron 387 mil 363, lo que arroja una diferencia de 87 mil 134 personas.

Neri Peregrin dijo que se espera cerrar el año con buenos números, sobre todo porque diciembre es el mes en el que más viaja la gente y se ha tenido un buen inicio de temporada.  

“Ya tenemos muy buenos números en estos primeros días”, abundó el administrador del aeropuerto de Obregón.

Medidas y expectativas para la temporada alta

Atribuyó este incremento a la confianza de los usuarios, así como al trabajo conjunto de difusión entre el grupo aeroportuario y entidades de los gobiernos local y estatal.

“Es la confianza por parte del usuario y a la difusión que se le ha dado, no solo del Grupo Aeroportuario Marina, Gobierno del Estado y Gobierno Municipal a través de sus diferentes entes”.

Para cerrar el año el aeropuerto de Obregón y las líneas aéreas se prepararon para recibir el incremento de pasajeros con más vuelos, así como mejoras de infraestructura, promoción, entre otros.

