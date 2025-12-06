Solicitan reparación de calle Venecia

En deplorables condiciones se encuentra la calle Venecia a la altura de la vialidad Paseo Miravalle, situación que afecta a los automovilistas que circulan por la zona, principalmente a vecinos de la colonia Villafontana, por lo que hacen un llamado a las autoridades municipales, de manera que implementen trabajos para rescatar la calle.

En la zona se pueden observar distintos baches, ocasionados, a decir de los vecinos, por las figas de agua en la zona a causa de los drenajes colapsados. Habitantes compartieron que recientemente, un representante de la comunidad sostuvo un encuentro con el alcalde Javier Lamarque y personal del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc).

Berenice Soto Aguiar fue la vecina que acudió al Ayuntamiento de Cajeme, para solicitar que se tomen cartas en el asunto. "Presenta baches, hundimientos y tramos completamente destruidos, producto de la falta de mantenimiento durante muchos años y en esta colonia habitan vecinos con más de 4 décadas de residencia y nunca se ha realizado ninguna obra de rehabilitación", dijo.

Comentó que en este gobierno se pavimentó una de las calles de la colonia, que se encuentra frente al Colegio de Bachilleres. "En ese momento se anunció públicamente que la pavimentación incluiría las calles aledañas, pero la calle Venecia quedó fuera de la obra", dijo.

Actualmente se han registrado daños mecánicos a automóviles por las malas condiciones en mención, además de que las fugas de agua representan un riesgo de foco de infección para los residentes.

La Secretaría de Desarrollo Urbano informó que se programará la obra para el siguiente año.