Ciudad Obregón

Encenderán este 7 de diciembre el árbol navideño en Cajeme

Familias podrán acudir a la Plaza Álvaro Obregón a partir de las 17:00 horas, pues previamente al acto habrá un concierto navideño

Dic. 06, 2025
El próximo 7 de diciembre tendrá lugar el encendido oficial del árbol navideño en la Plaza Álvaro Obregón de Cajeme, por lo que se invita a las familias a acudir a partir de las 17:00 horas, pues además habrá distintas actividades previas.

El Ayuntamiento de Cajeme dio a conocer que el acto será a las 18:00 horas, pero desde una hora antes la Banda de Música de la Comandancia de la II Región Militar deleitará a los asistentes con un concierto especial, actividad que se llevará a cabo en el marco de las Jornadas por la Paz.

Con este evento dará inicio el Festival de Luces y en la zona habrá sorpresas para niños y niñas. Cabe señalar que esta semana se observaron trabajos en la Plaza Álvaro Obregón para embellecerla con adornos alusivos a la Navidad.

De forma inédita, fueron instaladas estructuras de luces con forma de soldados, renos, bastones, galletas de jengibre y túneles de colores. También se instalaron algunas figuras navideñas inflables para el disfrute y atracción de las familias.

Este encendido del árbol simboliza la bienvenida a la Navidad, una época donde Cajeme se ilumina con amor, esperanza y alegría.

En ediciones anteriores, el alcalde Javier Lamarque Cano ha destacado la importancia de fortalecer los lazos comunitarios y de compartir momentos especiales en familia.

El año pasado, la noche cerró con un espectáculo de luces y villancicos, creando un ambiente inolvidable para todos los asistentes.

El evento será sin costo para todas las personas que acudan.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

