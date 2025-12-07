Itson participará en plataforma Saberes Mx

En busca de impulsar la educación y certificación entre la población de forma gratuita, el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) se sumó al proyecto Saberes Mx del gobierno federal, que tendrá cursos disponibles para todos los mexicanos, informó el rector de la universidad, Jesús Héctor Hernández López.

Detalles del proyecto Saberes Mx y participación del Itson

El académico dijo que el Itson tiene cursos en temas ambientales, psicología, ingeniería en Software, inteligencia artificial, entre otros que serán muy útiles para toda la población del país y cargará en la plataforma para que todos los que tengan una cuenta puedan acceder a ellos de forma gratuita.

Hernández López asistió el mes pasado a una reunión en el edificio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la que estuvo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el secretario de Educación Mario Delgado, y otros funcionarios, quienes presentaron la plataforma Saberes MX, la cual incluirá cursos que permitan acreditarse por universidades a quienes se inscriban en ellos.

"Es un espacio donde van a converger los contenidos de cursos de universidades y vamos a poder acceder cualquier ciudadano de manera gratuita, estos cursos van a ser de diversas carreras, de diversas materias de diversas carreras con la intención que las personas podamos acceder a este espacio y capacitarnos en lo que queramos, o educarnos porque sí están elaborados con universidades".

Beneficios y alcance de la plataforma educativa

Explicó que a través de estos cursos se creará un sistema de acreditación de conocimientos que las universidades emitirán cuando las personas culminen los cursos o los módulos completos, lo que abre un panorama enorme para la educación formal en México.

Actualmente ya se tiene un curso en la plataforma Saberes Mx enfocado a la salud mental y prevención de adicción que cargó la SEP, la Secretaría de Salud y otras dependencias, y se busca que todos los alumnos de educación media superior y superior lo puedan cursar, aunque es abierto para toda la población.

Con esto, los estudiantes accederán a acreditaciones formales y las universidades no tendrán límite para los contenidos que cargarán para que la población los aproveche.

"Creemos que no hay límite en eso, imagina que en ese lugar vas a encontrar todo el conocimiento formal de las universidades".