Esperan ambulantes de Cajeme reglas para reordenamiento

Los comerciantes ambulantes, fijos y semifijos que laboran en las banquetas del centro de Ciudad Obregón están a la espera de las reglas a las que se sujetarán para el arranque del proyecto de reordenamiento del primer cuadro, que podría iniciar durante los primeros meses de 2026, dijo Bernardo Pomposo Sebastián.

El presidente de la Unión de Comerciantes en Pequeño de Puestos Fijos y Semifijos del Municipio de Cajeme hizo saber que en febrero del presente año se llevó a cabo una reunión con la autoridad municipal encabezada por el alcalde Javier Lamarque y la secretaria del Ayuntamiento, Lucy Navarro, en la que les presentaron el proyecto y esperan que entrando el 2026 tenga lugar la segunda de ellas, donde ya deberán venir las fechas y la logística a seguir.

Entre las cosas que están esperando para el arranque de los trabajos, está el que les digan hacia dónde serán reubicados los que tienen sus puestos en la banqueta de la calle Galeana, pues es donde todo iniciará, expresó Pomposo Sebastián.

Recordó que, entre otros cambios, está la ampliación de las banquetas de la calle Galeana de la Miguel Alemán a la Chihuahua, en dos metros de ambos lados, siendo en esa extensión donde posteriormente se van a instalar los puestos, que se prevé sean fijos, con casetas prefabricadas.

Lo anterior es para que los transeúntes puedan movilizarse de manera ágil y sin contratiempos por lugares más espaciosos; pero con ello se eliminarán los estacionamientos en dicha calle, que contará sólo con dos carriles de circulación, expresó.