Ajuste arancelario en México: Sheinbaum aclara que no es una medida contra China

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el reciente incremento de aranceles aprobado por el Congreso no busca frenar el comercio con China, sino regular las importaciones provenientes de países que no cuentan con un tratado comercial con México. Según explicó, esta decisión forma parte del Plan México, una estrategia económica que pretende fortalecer la producción nacional sin elevar precios ni afectar a los consumidores.

LOS MOTIVOS DETRÁS DEL NUEVO ESQUEMA ARANCELARIO

Durante su Conferencia del Pueblo, Sheinbaum señaló que la propuesta inicial fue modificada tras reuniones con empresarios nacionales y extranjeros. Varias compañías advirtieron que un aumento generalizado en los impuestos de importación podría encarecer productos básicos para millones de familias, por lo que el gobierno decidió ajustar el planteamiento original.

La mandataria también informó que México mantuvo comunicación diplomática con países asiáticos como China y Corea del Sur con el fin de evitar malinterpretaciones sobre el alcance de la medida.

MÁS DE MIL PRODUCTOS CON NUEVOS ARANCELES

El Senado avaló la imposición o aumento de aranceles a 1 mil 463 productos originarios de países sin tratado comercial con México.

Entre los puntos más relevantes se encuentran:

que varían entre 5 por ciento y 50 por ciento. 316 mercancías que por primera vez pagarán algún tipo de arancel.

Afectación principalmente a países como China, Corea del Sur, India, Vietnam, Indonesia, Taiwán, Brasil, Tailandia, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos.

Los sectores más expuestos incluyen autopartes, acero, aluminio, textil, vidrio, plásticos y cosméticos.

OPOSICIÓN ALERTA POR POSIBLES AUMENTOS EN PRECIOS

Diversas bancadas advirtieron que esta medida podría encarecer bienes finales, sobre todo aquellos donde México depende de insumos extranjeros.

Legisladores de Movimiento Ciudadano y PAN señalaron que muchos productos esenciales podrían subir de precio y afectar directamente el bolsillo de las familias. También destacaron la posibilidad de que la medida provoque presiones inflacionarias.

El PRI sumó críticas al advertir que los ajustes podrían incentivar actos de corrupción en aduanas y reducir la confianza en la economía nacional.

LOS ARGUMENTOS A FAVOR DEL INCREMENTO DE ARANCELES

Morena y el Partido Verde respaldaron la reforma al considerar que el objetivo principal es proteger la industria nacional y preservar empleos. Aseguraron que el Plan México busca equilibrar la competencia frente a países con costos de producción considerablemente menores.

Sheinbaum insistió en que no se trata de una confrontación comercial, sino de una estrategia para impulsar la producción interna y fortalecer la economía.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LOS CONSUMIDORES?

Por ahora, no se anticipan incrementos inmediatos en los precios, pero legisladores opositores prevén ajustes en productos que dependen de insumos importados de Asia.

Los sectores con mayor probabilidad de registrar aumentos son:

Autopartes

Electrodomésticos

Vehículos

Artículos fabricados con plástico, vidrio o acero

Productos de uso cotidiano con componentes importados

RECOMENDACIONES PARA POSIBLES CAMBIOS EN PRECIOS