  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 11 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

China, a "nanosegundos" de alcanzar a EE. UU. en computación cuántica, advierte Nobel de Física 2025

Compañías como IBM, Amazon, Microsoft y Google, lideran la investigación, la falta de intercambio abierto podría ralentizar el progreso global

Dic. 11, 2025
Se estima que el sector alcanzará un valor billonario en 2035.
Se estima que el sector alcanzará un valor billonario en 2035.

John Martinis, uno de los ganadores del Premio Nobel de Física 2025, alertó que China está peligrosamente cerca de alcanzar a Estados Unidos en el desarrollo de la computación cuántica, una tecnología llamada a resolver problemas imposibles para las supercomputadoras actuales.

En entrevista con Bloomberg, el físico, reconocido junto con Michel H. Devoret y John Clarke por el descubrimiento del efecto túnel macroscópico y la cuantificación de energía en circuitos eléctricos, afirmó que la competencia ya es directa: "Nos preocupa que tal vez les llevemos una ventaja de nanosegundos".

ASÍ LA CARRERA CUÁNTICA

Martinis, investigador de la Universidad de California en Santa Bárbara, ha sido clave para el avance cuántico. En 2019 lideró el equipo de Google que alcanzó la supremacía cuántica con el procesador Sycamore de 54 cúbits, resolviendo en 200 segundos un problema que a un superordenador clásico le habría tomado 10 000 años.

China respondió rápidamente: en 2020, un equipo dirigido por Jian-Wei Pan resolvió en tres minutos un cálculo que a los mejores supercomputadores del mundo les habría llevado 600 millones de años.

El Nobel advierte que, además de la carrera geopolítica, existe otra amenaza como lo es la competencia empresarial. Como grandes compañías, IBM, Amazon, Microsoft y Google, lideran la investigación, la falta de intercambio abierto podría ralentizar el progreso global.

imagen-cuerpo

UN SECTOR DE ALTO VALOR

La computación cuántica basa su poder en los cúbits, unidades capaces de representar 0 y 1 simultáneamente gracias a la superposición.

Esto permite explorar combinaciones imposibles para sistemas clásicos, con aplicaciones que van desde química avanzada hasta materiales y seguridad. Se estima que el sector alcanzará un valor de 1.3 billones de dólares en 2035, según McKinsey.

Para Martinis, la ventana hacia computadoras cuánticas capaces de descifrar comunicaciones militares o acceder a infraestructuras críticas podría abrirse en cinco a diez años, mientras China continúa acortando la distancia a velocidad récord.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
¿Quién escribió el Nican Mopohua: el texto más antiguo sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe?
Viral

¿Quién escribió el Nican Mopohua: el texto más antiguo sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe?

Diciembre 11, 2025

Este documento, fundamental para comprender el origen del acontecimiento guadalupano, fue escrito originalmente en náhuatl

Voyager Station: el primer hotel en el espacio
Viral

Voyager Station: el primer hotel en el espacio

Diciembre 11, 2025

El turismo espacial deja de ser una idea de ciencia ficción: una estación orbital con suites, restaurantes, gimnasios y gravedad artificial

VIDEO | Paracaidista queda colgado del ala de un avión en Australia
Viral

VIDEO | Paracaidista queda colgado del ala de un avión en Australia

Diciembre 11, 2025

El material fue dado a conocer como parte de una investigación sobre un incidente ocurrido el 20 de septiembre en Mission Beach