¿Quién escribió el Nican Mopohua: el texto más antiguo sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe?

El Nican Mopohua , cuyo significado en náhuatl es "Aquí se narra", es reconocido como el relato más antiguo y detallado sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego en el cerro del Tepeyac en diciembre de 1531.

Este documento, fundamental para comprender el origen del acontecimiento guadalupano, fue escrito originalmente en náhuatl con caracteres latinos por el sabio indígena Antonio Valeriano, uno de los principales colaboradores de Fray Bernardino de Sahagún.

¿QUIÉN FUE ANTONIO VALERIANO?

Nacido en Azcapotzalco entre 1522 y 1526, Valeriano se formó en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, donde aprendió español y latín.

Su conocimiento de la cosmovisión indígena, así como su cercanía con Sahagún, lo convirtieron en un puente cultural entre el mundo náhuatl y el europeo. Además de su labor académica, conocía los cantos de Nezahualcóyotl y fungió como informante fundamental sobre las tradiciones del México prehispánico.

¿CUÁNDO SE ESCRIBIÓ EL NICAN MOPOHUA?

La fecha exacta sigue siendo motivo de debate. Algunos historiadores, como O´Gorman, sitúan su redacción en 1556, mientras que otros especialistas, como Monseñor Eduardo Chávez, estiman que pudo haberse escrito entre 1545 y 1548.



El texto contiene referencias muy precisas a Tlatelolco, lo que confirma que Valeriano residía allí al momento de redactarlo. También incluye datos exactos sobre fechas, paisajes, horarios y elementos geográficos ya desaparecidos, lo que refuerza su autenticidad como documento temprano.

MANUSCRITO ORIGINAL Y SU LEGADO

Se considera que el primer Nican Mopohua pudo haber sido escrito en papel de amate, del cual se realizaron varias copias manuscritas. La copia más antigua que ha sobrevivido se encuentra actualmente en la Biblioteca Pública de Nueva York, compuesta por 16 páginas distribuidas en cuatro bifolios.



Este manuscrito, según la propia institución, podría ser la primera versión escrita del relato de Juan Diego y quizá incluso obra del propio Antonio Valeriano, lo que lo convierte en una fuente invaluable para la historia guadalupana.

Con el paso del tiempo surgieron otros textos complementarios, como el Nican Motecpana , escrito a finales del siglo XVI o principios del XVII por Fernando de Alva Ixtlixóchitl, que aporta información adicional sobre la vida de Juan Diego.

