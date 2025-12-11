5 rituales más populares para nochevieja y atraer la buena suerte este 2026

La llegada del Año Nuevo siempre está rodeada de simbolismos, esperanza y una dosis de misticismo que ha acompañado a la humanidad desde tiempos remotos. Este 2026, miles de familias en México y en el mundo se preparan para despedir el ciclo que termina y recibir uno nuevo con rituales que, generación tras generación, buscan atraer prosperidad, salud y buena fortuna.

La Nochevieja que este año se celebrará del martes 31 de diciembre al miércoles 1 de enero tiene sus raíces en antiguas celebraciones relacionadas con el movimiento del Sol.

5 RITUALES MÁS POPULARES PARA NOCHEVIEJA Y ATRAER LA BUENA SUERTE

Aunque existen decenas de prácticas para atraer buena fortuna, estos son los cinco rituales más populares para dar la bienvenida al 2026:

USAR ROPA INTERIOR ROJA

Es uno de los rituales más extendidos en México y en países de Europa y América Latina. La creencia indica que el rojo atrae la pasión, el amor y la buena energía para el año que comienza. Estrenar la prenda incrementaría, según la tradición, su efecto positivo.

COMER LAS 12 UVAS A MEDIANOCHE

Cada campanada simboliza un deseo o propósito para los próximos 12 meses. La costumbre, originaria de España, se ha convertido en una de las más arraigadas en la cultura mexicana. Se recomienda comer una uva por cada campanada para asegurar prosperidad y equilibrio durante el año.

CENAR LENTEJAS PARA ATRAER ABUNDANCIA

La tradición sostiene que este alimento representa la prosperidad económica y la llegada de nuevas oportunidades laborales. Algunas familias las incluyen como guarnición; otras optan por probar al menos una cucharada justo después del brindis.

SACAR LAS MALAS ENERGÍAS: BARRER HACIA AFUERA O QUEMAR LO NEGATIVO

DOS RITUALES COMPLEMENTARIOS SE MANTIENEN ENTRE LOS MÁS POPULARES:

Barrer la casa hacia el exterior, simbolizando la expulsión de malas vibras .

. Quemar un papel con las historias negativas del año, práctica que busca cerrar ciclos y dejar atrás lo que ya no sirve.

LAS MALETAS PARA ATRAER VIAJES

Uno de los rituales más divertidos y recientes: colocar una maleta en la puerta o incluso caminar unos metros con ella con la intención de asegurar viajes y nuevas aventuras durante el 2026. Es especialmente popular entre jóvenes y familias amantes del turismo.

Aunque existen muchos otros rituales como estrenar ropa, encender velas, colocar monedas en los zapatos o escribir una lista de deseos estos cinco destacan por su constancia y popularidad en los hogares mexicanos.