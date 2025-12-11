Santoral de hoy, 11 de diciembre: San Dámaso, a quien se le debe el "Gloria" en la liturgia

Este 11 de diciembre, el santoral de la Iglesia Católica conmemora a San Dámaso I, el Papa número 37 de la historia, cuyo pontificado —que se extendió del año 366 al 384— fue decisivo para consolidar la autoridad papal y fortalecer la identidad doctrinal del cristianismo. Su liderazgo firme, ejercido en una época marcada por tensiones internas, lo convirtió en uno de los personajes esenciales de la Iglesia antigua.

Originario de Gallaecia, en la Hispania romana —territorio que corresponde al actual Portugal—, Dámaso se trasladó a Roma desde pequeño. En la capital del imperio inició su camino eclesiástico: fue diácono, más tarde presbítero en la iglesia de San Lorenzo y colaboró estrechamente con dos pontífices, San Liberio y San Félix, a quienes sirvió como secretario.

UN PAPA ELEGIDO EN MEDIO DE UNA CRISIS

La elección de Dámaso como sucesor de San Pedro tuvo lugar en el año 366 y estuvo rodeada de disputas. Un sector que simpatizaba con las corrientes arrianas se opuso a su elección y apoyó al diácono Ursino, proclamándolo Papa de forma irregular. La tensión se prolongó hasta que, en 367, el emperador Valentiniano reconoció a Dámaso como el único pontífice legítimo y desterró a Ursino.

A pesar de ello, los ataques contra Dámaso continuaron. En 378 fue acusado injustamente ante el emperador Graciano, pero tanto él como un posterior sínodo de obispos rechazaron las imputaciones, confirmando la inocencia del Papa.

UN FIRME DEFENSOR DE LA FE Y PROTECTOR DE LA IGLESIA

Durante su pontificado, Dámaso trabajó incansablemente para preservar la integridad de la doctrina católica. En los sínodos romanos de 368 y 369 condenó el apolinarismo y el macedonianismo, corrientes que cuestionaban la naturaleza de Cristo y la divinidad del Espíritu Santo. También apoyó a las comunidades de Oriente que luchaban contra el avance del arrianismo.

A SAN DÁMASO SE LE DEBE EL "GLORIA" EN LA LITURGIA

San Dámaso destacó también por promover la memoria de los mártires y por su aporte a la liturgia. A él se le atribuye la incorporación formal de la conocida doxología trinitaria del "Gloria":

"Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén".

Asimismo, impulsó importantes obras arquitectónicas como la construcción de la basílica de San Sebastián en la Vía Apia y la restauración de templos vinculados al testimonio de los primeros cristianos.

EL PAPA QUE CONFIÓ LA BIBLIA A SAN JERÓNIMO

Quizá una de sus contribuciones más trascendentes fue encargar a San Jerónimo la traducción de la Biblia al latín. Esta versión, conocida como la Vulgata, se convertiría en el texto bíblico de referencia para la Iglesia por más de un milenio y sigue siendo fundamental en la tradición católica.

San Dámaso murió el 11 de diciembre del año 384, a los 80 años. Por voluntad propia, fue enterrado en una tumba sencilla en las catacumbas de Roma, lejos de los mausoleos imperiales. Sobre ese sitio se erigió más tarde la basílica que lleva su nombre, donde hoy se recuerda su legado espiritual y doctrinal.

Su vida y obra siguen siendo un testimonio de fortaleza, fidelidad y servicio a la Iglesia, y un ejemplo para los fieles que año con año lo recuerdan en esta fecha.