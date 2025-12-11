¿Cómo surgió el Día de los Inocentes? Esta es la historia detrás de esta curiosa festividad

Cada 28 de diciembre, millones de personas en distintos países se preparan para un día lleno de bromas, risas y noticias sorprendentes que muchas veces resultan ser falsas. El Día de los Inocentes, también llamado Día de los Santos Inocentes, es una fecha que combina una conmemoración religiosa con una costumbre popular que se ha transformado en un clásico del calendario.

UN DÍA RELIGIOSO MARCADO POR UNA TRAGEDIA BÍBLICA

Aunque actualmente se asocia con bromas y juegos, el origen del Día de los Inocentes proviene de un episodio dramático narrado en el Evangelio de San Mateo. Según el relato, el rey Herodes ordenó asesinar a todos los niños menores de dos años en Belén, con la intención de eliminar al recién nacido Jesús de Nazaret, a quien consideraba una amenaza para su trono.

La decisión surgió después de que los Reyes Magos, quienes habían seguido la estrella hasta el lugar del nacimiento de Jesús, no regresaron para informar al monarca como se les había pedido. Este episodio llevó a la Iglesia Católica a establecer una fecha especial para honrar a los pequeños martirizados, conocidos desde entonces como los Santos Inocentes.

Con el paso del tiempo, esta tradición religiosa se mantuvo, pero en otros países evolucionó hacia un sentido más alegre.

CÓMO SE TRANSFORMÓ EN UN DÍA DE BROMAS

En Hispanoamérica y España, el 28 de diciembre adquirió un tono mucho más ligero. Lejos de la solemnidad original, se convirtió en una jornada dedicada a la picardía y al humor. La intención es engañar momentáneamente a familiares, amigos o incluso desconocidos, para luego revelar la broma con la clásica frase: "¡Feliz Día de los Inocentes!".

Los medios de comunicación también participan publicando noticias que parecen reales, pero que al final del día resultan ser montajes divertidos para sorprender a la audiencia.

Esta mezcla de tradición religiosa y humor popular convierte a esta fecha en un momento único del año, esperado por muchos para romper la rutina.

LAS BROMAS MÁS COMUNES DEL DÍA DE LOS INOCENTES

Cada persona celebra este día a su manera, pero existen algunas bromas que nunca pasan de moda. Entre las más populares están:

Enviar mensajes o audios con noticias falsas, siempre cuidando que no generen preocupación real.

Hacer llamadas fingiendo ser otra persona.

Usar artículos de broma, como manos falsas, cojines que simulan sonidos, insectos de plástico o excremento de juguete.

La clave está en mantener el espíritu festivo sin cruzar la línea del daño o la mala intención.

UNA FESTIVIDAD QUE SIGUE EVOLUCIONANDO

Con la llegada de las redes sociales, las bromas del Día de los Inocentes han encontrado un nuevo escenario. Publicaciones falsas, fotos editadas y videos engañosos se viralizan rápidamente, lo que obliga a muchos a estar atentos antes de creer lo que ven ese día.

Aun así, la esencia se mantiene: reír, sorprender y recordar que incluso las tradiciones con orígenes serios pueden transformarse en momentos de convivencia ligera y divertida.