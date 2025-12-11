Bad Bunny: resbala en "La Casita" durante su debut en CDMX

Bad Bunny abrió sus presentaciones en México como parte de su gira "DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour", arrancando con un concierto lleno de energía en el Estadio GNP este miércoles. Aunque el espectáculo fue aclamado por miles de asistentes, un momento inesperado protagonizado por el propio artista terminó robando la atención en redes sociales.

Todo ocurrió mientras interpretaba "Efecto", uno de los temas más populares de su disco Un Verano Sin Ti . Durante esta parte del show, el cantante se encontraba sobre "La Casita", una estructura escenográfica clave dentro de la puesta en escena. En un descuido, resbaló y cayó hacia atrás justo en el borde del montaje.

Los videos captados por los fans no tardaron en viralizarse. A pesar del susto inicial, el público se tranquilizó al ver que Bad Bunny se reincorporó casi de inmediato. Con su habitual actitud relajada, el artista tomó con humor la caída, permaneció unos segundos sentado, sonrió al público y siguió cantando sin detener el espectáculo. Por ahora, no se ha informado de ninguna lesión, y el concierto continuó sin modificaciones.

El incidente, aunque leve, recordó lo complejas y riesgosas que pueden ser las producciones a gran escala, especialmente cuando se utilizan escenografías elevadas o móviles.

¡PONGAN PISO! Bad Bunny se cayó en su primera presentación en CDMX pic.twitter.com/YKd8eusGV9 — Indie 505 (@Indie5051) December 11, 2025

"LA CASITA", CENTRO DE CRÍTICAS ANTES DEL CONCIERTO

La estructura donde ocurrió la caída ya había generado controversia incluso antes del show. Algunos asistentes que adquirieron boletos en zonas preferenciales, como General A y Pits, señalaron que "La Casita" obstruía completamente su visión del escenario principal.

Ante las quejas, varios consumidores presentaron inconformidades ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), lo que llevó a OCESA empresa promotora a ofrecer reembolsos totales a quienes se sintieran afectados.

Aunque esta escenografía fue diseñada para crear un ambiente más íntimo entre Bad Bunny y sus seguidores, para ciertas personas terminó siendo una barrera visual que les impidió disfrutar plenamente del concierto, especialmente considerando el alto costo de esas entradas.

UNA GIRA QUE MANTIENE ALTAS EXPECTATIVAS

"DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour" es una de las giras más ambiciosas del artista y contempla múltiples fechas en México y Latinoamérica. En la capital del país, Bad Bunny aún tiene siete presentaciones más programadas, todas con boletos agotados, lo que confirma la enorme expectativa que rodea esta serie de conciertos.