Rosalía anuncia conciertos en México para 2026: estos serán los precios del LUX Tour

La cantante española Rosalía regresará a México en 2026 como parte de su gira mundial LUX Tour, una noticia que desató euforia entre miles de seguidores que ya se preparan para conseguir boletos en cuanto inicie la venta.

La intérprete de “Motomami” confirmó presentaciones en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, donde presentará su más reciente producción discográfica.

ROSALÍA ANUNCIA CONCIERTOS EN MÉXICO

La gira contempla tres fechas en algunas de las arenas más importantes del país:

Guadalajara: 15 de agosto — Arena VFG

Monterrey: 19 de agosto — Arena Monterrey

Ciudad de México: 24 y 26 de agosto — Palacio de los Deportes

De acuerdo con la productora, Rosalía presentará un show completamente renovado, con nuevas coreografías, visuales y una puesta en escena que acompañará su más reciente trabajo discográfico, cuyo lanzamiento global está previsto para el siguiente año.

ESTOS SERÁN LOS PRECIOS DEL LUX TOUR

Los organizadores del LUX Tour en México publicaron los costos definitivos por zona:

CIUDAD DE MÉXICO – PALACIO DE LOS DEPORTES

PIT: 4 mil 947.50

Floor: 3 mil 211.50

Nivel B: 6 mil 600.50

Nivel C: 2 mil 715.50

Nivel D: mil 971.59

Nivel E: mil 599.50

Nivel EE: mil 227.50

Los boletos del Nivel B se ubican como los más costosos del inmueble, debido a su cercanía y visibilidad privilegiada hacia el escenario.

GUADALAJARA – ARENA VFG

PIT: 4 mil 451.50 pesos

General: 2 mil 467.50 pesos

Grada Preferente B: 4 mil 958.75 pesos

Grada Preferente C: 2 mil 827.25 pesos

Planta Baja: 2 mil 083.25 pesos

Platea: mil 711.25 pesos

Planta Alta: mil 339.25 pesos

SC300: 967.25 pesos

La Arena VFG es uno de los recintos que más público alberga en la región, por lo que se espera una alta demanda en las secciones PIT y Grada Preferente B.

MONTERREY – ARENA MONTERREY

Paquetes VIP

Rosalía Diamond VIP: 22 mil 874 pesos

Diamond VIP: 22 mil 874 pesos Rosalía Gold VIP: 14 mil 672 pesos

Gold VIP: 14 mil 672 pesos Rosalía Silver VIP: 12 mil 041 pesos

Entradas tradicionales

Cancha VIP: 4 mil 490 pesos

Oro: 4 mil 234 pesos

Banco Azteca: 4 mil 234 pesos

Coke Studio: 4 mil 234 pesos

McCormick: 4 mil 234 pesos

Doritos: 4 mil 234 pesos

Megacable: 4 mil 234 pesos

Osel: 4 mil 234 pesos

Plus Ultra: 4 mil 234 pesos

Barrera: 3 mil 364 pesos

Super Palco: 3 mil 364 pesos

Cancha General: 2 mil 498 pesos

Discapacidad: 2 mil 486 pesos

Butaca: 2 mil 486 pesos

Preferente: mil 482 pesos

Luneta: mil 004 pesos

Balcón: 854 pesos

Los paquetes VIP en la Arena Monterrey son los más elevados del país, ya que incluyen experiencias adicionales como mercancía exclusiva, acceso anticipado y zonas preferenciales.

Además de los boletos tradicionales, los conciertos de Rosalía incluirán paquetes VIP con beneficios especiales, aunque los detalles específicos aún no han sido revelados por la productora. Se espera que incluyan accesos prioritarios, regalos oficiales y experiencias premium.