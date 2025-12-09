  • 24° C
Farándula

Rosalía anuncia conciertos en México para 2026: estos serán los precios del LUX Tour

La cantante española regresará a México en agosto de 2026 con su LUX Tour, que incluye conciertos en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México

Dic. 09, 2025
La cantante española Rosalía regresará a México en 2026 como parte de su gira mundial LUX Tour, una noticia que desató euforia entre miles de seguidores que ya se preparan para conseguir boletos en cuanto inicie la venta.

La intérprete de “Motomami” confirmó presentaciones en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, donde presentará su más reciente producción discográfica.

ROSALÍA ANUNCIA CONCIERTOS EN MÉXICO

La gira contempla tres fechas en algunas de las arenas más importantes del país:

  • Guadalajara: 15 de agosto — Arena VFG
  • Monterrey: 19 de agosto — Arena Monterrey
  • Ciudad de México: 24 y 26 de agosto — Palacio de los Deportes

De acuerdo con la productora, Rosalía presentará un show completamente renovado, con nuevas coreografías, visuales y una puesta en escena que acompañará su más reciente trabajo discográfico, cuyo lanzamiento global está previsto para el siguiente año.

ESTOS SERÁN LOS PRECIOS DEL LUX TOUR

Los organizadores del LUX Tour en México publicaron los costos definitivos por zona:

CIUDAD DE MÉXICO – PALACIO DE LOS DEPORTES

  • PIT: 4 mil 947.50
  • Floor: 3 mil 211.50
  • Nivel B: 6 mil 600.50
  • Nivel C: 2 mil 715.50
  • Nivel D: mil 971.59
  • Nivel E: mil 599.50
  • Nivel EE: mil 227.50

Los boletos del Nivel B se ubican como los más costosos del inmueble, debido a su cercanía y visibilidad privilegiada hacia el escenario.

GUADALAJARA – ARENA VFG

  • PIT: 4 mil 451.50 pesos
  • General: 2 mil 467.50 pesos
  • Grada Preferente B: 4 mil 958.75 pesos
  • Grada Preferente C: 2 mil 827.25 pesos
  • Planta Baja: 2 mil 083.25 pesos
  • Platea: mil 711.25 pesos
  • Planta Alta: mil 339.25 pesos
  • SC300: 967.25 pesos

La Arena VFG es uno de los recintos que más público alberga en la región, por lo que se espera una alta demanda en las secciones PIT y Grada Preferente B.

MONTERREY – ARENA MONTERREY

  • Paquetes VIP
  • Rosalía Diamond VIP: 22 mil 874 pesos
  • Rosalía Gold VIP: 14 mil 672 pesos
  • Rosalía Silver VIP: 12 mil 041 pesos
  • Entradas tradicionales
  • Cancha VIP: 4 mil 490 pesos
  • Oro: 4 mil 234 pesos
  • Banco Azteca: 4 mil 234 pesos
  • Coke Studio: 4 mil 234 pesos
  • McCormick: 4 mil 234 pesos
  • Doritos: 4 mil 234 pesos
  • Megacable: 4 mil 234 pesos
  • Osel: 4 mil 234 pesos
  • Plus Ultra: 4 mil 234 pesos
  • Barrera: 3 mil 364 pesos
  • Super Palco: 3 mil 364 pesos
  • Cancha General: 2 mil 498 pesos
  • Discapacidad: 2 mil 486 pesos
  • Butaca: 2 mil 486 pesos
  • Preferente: mil 482 pesos
  • Luneta: mil 004 pesos
  • Balcón: 854 pesos

Los paquetes VIP en la Arena Monterrey son los más elevados del país, ya que incluyen experiencias adicionales como mercancía exclusiva, acceso anticipado y zonas preferenciales.

Además de los boletos tradicionales, los conciertos de Rosalía incluirán paquetes VIP con beneficios especiales, aunque los detalles específicos aún no han sido revelados por la productora. Se espera que incluyan accesos prioritarios, regalos oficiales y experiencias premium.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

