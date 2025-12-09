¿Quién era El Cometa Show, comediante regio a quien Mike Salazar le dedicó un emotivo mensaje por su muerte?

La escena del stand up regiomontano atraviesa un momento de profundo duelo tras confirmarse, la noche del lunes 8 de diciembre, la muerte de Jesús Alberto González Galván, mejor conocido como El Cometa Show.

¿QUIÉN FUE EL COMETA SHOW?

El comediante de 40 años era una figura habitual en los escenarios de Monterrey, donde se ganó el cariño del público gracias a su estilo de humor centrado en la vida diaria, las relaciones de pareja y las anécdotas familiares que contaba con una espontaneidad que lo volvió inconfundible.

Su personaje, El Cometa, surgió como un guiño a su personalidad explosiva en el escenario: rápido, energético y siempre dispuesto a llevar al público al punto exacto entre la carcajada y la identificación.

Durante años se mantuvo como parte del elenco frecuente en bares de comedia, foros locales y programas como Zona de Desmadre, donde consolidó su popularidad.

MIKE SALAZAR DESPIDE A SU AMIGO

Entre los primeros en pronunciarse estuvo el conductor y comediante Mike Salazar, quien compartió en Instagram un mensaje que rápidamente se viralizó entre colegas y seguidores.

"Hoy despedimos a un grande. El Cometa Show no solo hizo reír a muchos, también dejó una huella en quienes lo conocimos y se ganó al público de Zona de Desmadre. Gracias por tu alegría, tu autenticidad y por cada momento que iluminaste con tu talento. Descansa en paz mi amigo cometa. Tu luz y tu risa vivirán siempre en nosotros, vuela alto como el cometa que fuiste", escribió.

Su mensaje detonó una ola de reacciones de parte del gremio y del público, quienes recordaron al humorista por su energía desbordante y su cercanía con los asistentes a cada show.

HOMENAJES DESDE LOS FOROS DE COMEDIA

Los espacios donde El Cometa Show se presentaba con frecuencia también expresaron su pesar.

El restaurante El Unicornio Azul Monterrey publicó: "Sentimos profundamente la pérdida de nuestro querido amigo y comediante Jesús Alberto González Galván (El Cometa). Acompañamos a su familia en estos momentos de gran pérdida".

Zagar Comedy Bar también lamentó su partida: "Era querido por nuestros clientes y siempre fue recibido de la mejor manera. Deseamos pronta resignación para su familia y enviamos nuestro más sentido pésame. Vuela alto, amigo Cometa".

REACCIONES DEL PÚBLICO Y DUDAS SOBRE LAS CAUSAS DEL FALLECIMIENTO

En redes sociales, particularmente en Instagram y Facebook, cientos de usuarios compartieron recuerdos y mensajes de despedida. Entre ellos se leen testimonios de personas que lo vieron en vivo y que destacan su capacidad para mantener a la audiencia riendo durante toda una función.

Su última publicación en Facebook, donde celebró su cumpleaños, se convirtió rápidamente en un espacio de despedida para seguidores que siguieron su trayectoria durante años.

Hasta el momento, su entorno más cercano no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de su muerte.

Sin embargo, de forma extraoficial, algunos usuarios y canales de YouTube han señalado que el deceso de Jesús Alberto González Galván habría ocurrido a causa de una crisis cardiaca.

La comunidad de comediantes en Monterrey pierde a una de sus voces más constantes y queridas, un artista que construyó su camino a base de autenticidad, energía y la capacidad de transformar lo cotidiano en un momento inolvidable de humor.