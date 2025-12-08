A 13 años de la tragedia: Lupillo expone fotos y revelaciones sobre la muerte de Jenni Rivera

En el aniversario luctuoso número 13 de Jenni Rivera, su hermano Lupillo abrió una herida que nunca terminó de cerrar. Durante la presentación de su libro "Tragos amargos" en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el cantante compartió recuerdos, fotografías inéditas y una serie de revelaciones que reavivan las dudas sobre la muerte de la Diva de la Banda, ocurrida el 9 de diciembre de 2012 tras el desplome del avión en el que viajaba.

Lupillo confesó que los días posteriores al accidente fueron los más oscuros de su vida. "Después del fallecimiento de mi hermana, sí agarré el trago... en esa ocasión sí me metí profundamente a eso", relató. Aseguró que músicos, amigos y líderes religiosos lo ayudaron a salir adelante, aunque la incertidumbre sobre lo ocurrido nunca lo ha abandonado.

LUPILLO REVELA TESTIMONIOS

El cantante sostuvo que varios testimonios presenciales sembraron dudas que, trece años después, siguen presentes. Señaló que los dueños del rancho donde cayó la aeronave observaron situaciones que no coinciden con la versión oficial.

"Son cosas que te hacen pensar... que el cielo se prenda rojo a medianoche es diferente a como nos lo explicaron. Todo eso me llevaba a pensar que quizá no fue un accidente", contó.

Incluso, reveló que existen grabaciones en las que, según su testimonio, se escucha al piloto negarse a despegar, seguido de una orden "amenazante" para que la aeronave despegara de inmediato.

"No puedo asegurar de manera categórica que a mi hermana la mataron, porque no hay un culpable, pero desde luego es lo que siento", afirmó.

FOTOS DEL DÍA QUE RECIBIERON LOS RESTOS DE JENNI RIVERA

Lupillo también habló de una de las imágenes incluidas en su libro: la fotografía del día en que recibieron los restos de Jenni.

"Nos entregaron los restos de Jenni ya embalsamados en una caja chiquita... nos tomamos una fotografía besando esa caja los tres hermanos", recordó.

Narró que él mismo condujo la carroza que trasladó a la cantante a una capilla en San Nicolás, Nuevo León, donde realizaron una pequeña ceremonia religiosa.

Según explicó, las fotos incluidas en "Tragos amargos" buscan mostrar al público aquello que en su momento la familia no pudo decir abiertamente. "La gente podrá ver y sacar sus conclusiones", adelantó.

"SU LEGADO SIGUE VIVO"

Jacqie Rivera, hija de la cantante y CEO de Jenni Rivera Enterprises, también compartió un mensaje:

"Han pasado 13 años desde el fallecimiento de mi madre... su legado sigue vivo gracias a cada uno de ustedes".

Y ese legado continúa creciendo. Este diciembre se lanzó La Gran Señora – Banda, un álbum que reinterpreta la icónica producción de 2009 con nuevos arreglos que buscan honrar la fuerza de Jenni.

Además, este 8 de diciembre se cumplen 13 años del último histórico concierto que la artista ofreció en la Arena Monterrey ante más de 17 mil personas, una noche que, sin saberlo, sería su despedida de los escenarios.

A más de una década de su partida, Jenni Rivera sigue presente en su público, en su música y en una familia que aún busca respuestas.