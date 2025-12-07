¿Desaparecerá HBO Max tras la compra de Warner Bros por Netflix?

En una de las operaciones más ambiciosas en la historia del entretenimiento, Netflix anunció la adquisición de Warner Bros., incluyendo HBO Max, por un valor de 82,7 mil millones de dólares, de los cuales 72 mil millones corresponden a valor accionario.

La transacción, que podría completarse en un plazo de 12 a 18 meses, permitirá a Netflix acceder a algunos de los contenidos más icónicos del cine y la televisión mundial.

¿HBO MAX DESAPARECERÁ?

Ante el anuncio, miles de usuarios expresaron su preocupación y curiosidad sobre el futuro de HBO Max y de producciones emblemáticas como Harry Potter, The Big Bang Theory, Game of Thrones, Friends, el Universo DC y Casablanc

En respuesta, Netflix aclaró mediante un comunicado enviado a sus usuarios que, por el momento, "no habrá cambios de ningún tipo" y que cada plataforma continuará operando de forma independiente. Esto significa que las producciones más famosas de HBO Max seguirán disponibles en sus plataformas habituales, mientras que los contenidos propios de Netflix permanecerán en su catálogo.

La empresa explicó que aún se encuentran en proceso de completar una serie de pasos legales y regulatorios antes de finalizar la fusión, incluyendo aprobaciones de autoridades y accionistas. Una vez concluidos, se anunciarán los próximos pasos sobre la integración de los contenidos y plataformas.

Con esta compra, Netflix no solo obtiene el control de Warner Bros. y sus plataformas de streaming, sino también de una vasta biblioteca de producciones cinematográficas y televisivas que han marcado a varias generaciones. Directivos de ambas compañías destacaron que el objetivo de la fusión es ofrecer una experiencia de entretenimiento más completa y diversificada, combinando el alcance global de Netflix con los contenidos icónicos de Warner Bros.

Esta adquisición busca unir el servicio líder de streaming con las icónicas historias de Warner Bros., consolidando así una oferta más amplia de entretenimiento para los usuarios. Mientras tanto, Netflix exhorta a sus suscriptores a seguir disfrutando del contenido disponible en sus respectivas plataformas.