¿Quién es David Zaslav, el hombre detrás del multimillonario acuerdo de Warner y Netflix?

La histórica adquisición de 72 mil millones de dólares de Netflix por Warner Bros. Discovery ha sido celebrada como un triunfo para los accionistas, cuyas acciones se han disparado desde abril.

Sin embargo, el gran ganador podría ser el director ejecutivo de Warner, David Zaslav, quien se perfila para alcanzar una fortuna de mil millones de dólares si la operación se concreta.

¿QUIÉN ES DAVID ZASLAV?

David Zaslav es un ejecutivo estadounidense de medios de comunicación y actual director ejecutivo de Warner Bros. Discovery. Nació en 1960 en Nueva York y se ha consolidado como una figura influyente en la industria del entretenimiento, particularmente en televisión y streaming.

Antes de su rol en Warner Bros. Discovery, Zaslav dirigió Discovery, Inc., donde transformó la empresa en un gigante global del contenido de no ficción, con canales como Discovery Channel, Animal Planet y TLC. Su estrategia se ha centrado en adquisiciones estratégicas, expansión internacional y adaptación al streaming, logrando importantes crecimientos en sus negocios.

UNO DE LOS EJECUTIVOS MEJOR PAGADOS DE LA INDUSTRIA

A sus 65 años, Zaslav ha sido durante casi dos décadas uno de los ejecutivos mejor pagados de la industria de medios, acumulando más de 200 millones de dólares en salario y bonos. Sus paquetes de compensación han sido criticados, especialmente en momentos en que la compañía despidió a cientos de empleados y atravesó cambios estratégicos complicados.

La nueva negociación le otorgó 23 millones de opciones con un precio de ejercicio más accesible, lo que lo posiciona para multiplicar significativamente su riqueza si logra concretar la venta o un cambio de control de la compañía.

Con el acuerdo de Netflix, estas opciones podrían valer alrededor de 420 millones de dólares, a lo que se suman sus acciones actuales, valoradas en unos 186 millones, y casi 170 millones adicionales en unidades de acciones restringidas que se activarán con la operación. En total, la fortuna de Zaslav podría superar los mil millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los pocos ejecutivos no fundadores en alcanzar ese nivel.

A pesar de las críticas, Warner Bros. Discovery extendió la permanencia de Zaslav hasta 2030 y aseguró que sus opciones serían válidas ante cualquier proceso de cambio de control, incluyendo la compra por Netflix o cualquier otro postor. Se espera que la adquisición de los activos de streaming se concrete en 12 a 18 meses, tras una revisión antimonopolio que será objeto de intenso escrutinio.