Dua Lipa se despidió de México con un guiño futbolero: presume jersey del Tri en su último concierto

La Ciudad de México se convirtió en el escenario perfecto para el gran cierre del Radical Optimism Tour de Dua Lipa, quien eligió el Estadio GNP para despedirse de una gira que recorrió el mundo con su característico estilo pop, energía vibrante y un espectáculo visual impecable.

Miles de fans se dieron cita para presenciar un concierto que no solo marcó el final de una etapa musical, sino también un momento especial para la artista y su relación con el público mexicano.

Desde el inicio de su presentación final, Dua Lipa dejó claro por qué es considerada una de las artistas más influyentes de la actualidad. Entregó interpretaciones pulidas de sus mayores éxitos y sorprendió al público con un cover de "Amor Prohibido", el clásico de Selena Quintanilla que desató gritos, aplausos y una oleada de nostalgia entre los asistentes.

DUA LIPA SE DESPIDIÓ DE MÉXICO CON UN GUIÑO FUTBOLERO

Uno de los instantes más comentados de la noche ocurrió cuando un fan le regaló una playera de la Selección Mexicana personalizada con su nombre en la espalda. Con una gran sonrisa, la cantante posó con la camiseta, gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales y que provocó la ovación del público presente.

Este detalle reforzó una vez más el cariño que Dua Lipa siente por México, país al que agradeció por su entrega y por recibirla con tanto entusiasmo en cada visita. La conexión fue palpable durante todo el concierto, donde la artista expresó que cerrar su gira en territorio mexicano tenía un significado especial para ella.

DUA LIPA Y MÉXICO: UNA RELACIÓN QUE MIRA HACIA EL MUNDIAL 2026

En diversas ocasiones, la intérprete de "Houdini" ha mostrado su afecto por la cultura mexicana y la energía única del público. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Dua Lipa no perdió la oportunidad de sumarse al ambiente futbolero, integrando este espíritu al espectáculo con la emblemática playera tricolor.

El final del Radical Optimism Tour no solo simbolizó el cierre de una gira internacional, sino también un capítulo más en la historia de complicidad que la cantante ha construido con México. Su homenaje a Selena, el gesto con la camiseta de la Selección y su entrega total dejaron claro que esta relación seguirá creciendo por mucho tiempo.