La Cura Fest de Carín León hace sold out y anuncia segunda fecha ¿Cuándo empieza la venta de boletos?

El fenómeno era previsible, pero aun así superó expectativas. La primera edición de La Cura Fest, el proyecto musical encabezado por Carín León, logró un sold out total el 5 de diciembre para su fecha del 14 de marzo de 2026 en Expogan Hermosillo.

¿CÓMO SERÁ LA CURA FEST?

Este festival marca un nuevo capítulo en la trayectoria del cantautor sonorense. La Cura Fest nace como una celebración de la música del noroeste de México, reuniendo a artistas que representan la identidad regional.

La propuesta combina el regional mexicano con influencias de country y folk estadounidense, todo bajo una producción que busca resaltar la cultura y las experiencias propias del norte del país.

ANUNCIAN UNA SEGUNDA FECHA PARA LA CURA FEST

La noticia fue confirmada directamente a través de los canales oficiales del festival y del propio Carín León, dejando claro que el público hermosillense respondió con fuerza. Con humor característico, el festival compartió el mensaje:

"La H no tiene llenadera. Boletos agotados para este 14 de marzo, peero como un día no es suficiente agarraremos La Cura por segunda vez este 15 de marzo junto a Carín León".

El anuncio no tardó en encender las redes: ante la enorme demanda, se abrió una segunda y última fecha para el 15 de marzo, con la intención de dar cabida a miles de fans que se quedaron sin boletos en la primera ronda.

La segunda fecha es la última oportunidad para asistir a la edición inaugural del festival. Tras agotarse los boletos del 14 de marzo, la organización decidió abrir una fecha más para responder a la demanda creciente.

VENTA DE BOLETOS

Los boletos para el 15 de marzo estarán disponibles a partir del 8 de diciembre a través de Superboletos.com a las 1:00 p.m. (hora CDMX) y 12:00 p.m. (hora Sonora). También habrá venta en puntos físicos en Hermosillo:

La Onda Latina (Blvd. Solidaridad entre José Ma. Mendoza y Saturnino Campoy, Mercado Sahuaro)

Horarios:

Lunes a viernes: 11:00 a.m.–7:00 p.m.

Sábados: 11:00 a.m.–6:00 p.m.

Domingos: 11:00 a.m.–2:30 p.m.

Hotel Araiza (Blvd. Fco. Eusebio Kino 353, Lomas Pitic)

Horarios:

Lunes a viernes: 11:00 a.m.–6:30 p.m.

Sábados: 11:00 a.m.–3:00 p.m.

La Cura Fest llega con fuerza a Hermosillo, reforzando el impacto musical y cultural que Carín León ha construido en los últimos años y abriendo paso a un evento que promete convertirse en referencia del noroeste de México.