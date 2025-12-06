Cazzu rompe el silencio: ¿Su hija Inti escucha música de Christian Nodal? Esto reveló la cantante

La cantante Cazzu volvió a acaparar la atención pública tras revelar detalles íntimos sobre la crianza de su hija Inti, fruto de su relación con Christian Nodal. En una reciente entrevista para Los 40 Colombia, la intérprete aclaró uno de los rumores más persistentes en redes: si la pequeña escucha o no la música de su famoso padre.

De manera contundente, Cazzu afirmó que Inti crece únicamente bajo su cuidado cotidiano, por lo que la música que suena en su hogar proviene directamente de sus propios gustos y de su proyecto artístico.

¿INTI ESCUCHA MÚSICA DE NODAL?

"La crío yo sola, así que la única música que conoce, y lo único que sabe en cuanto a música, es lo que hace su mamá", expresó. Sin embargo, aunque la argentina es conocida por su trap y reguetón dirigido a un público adulto, en casa predomina un ambiente completamente distinto.

Cazzu contó que su hija pasa el día rodeada de música infantil y bandas sonoras de películas animadas.

"En mi casa se escucha todo el día Moana y Frozen, y Luli Pampín y Plim Plim", dijo entre risas.

La artista reveló que incluso su equipo de trabajo participa en la dinámica diaria de crianza, pues desean que Inti crezca en un entorno sano, con ejemplos positivos y un ambiente emocional estable.

"Estamos todos en el team, y el team está todo el tiempo cantando ´Libre soy´ porque mi hija está obsesionada", relató con humor.

A pesar de su corta edad, Cazzu asegura que Inti "entiende y comprende todo", motivo por el que tanto ella como su círculo cercano cuidan cada palabra y comportamiento frente a la pequeña.

La cantante también compartió una anécdota sobre cómo su hija ha desarrollado una percepción particular respecto a las personas con tatuajes, al crecer rodeada de adultos tatuados.

"Ella ve a alguien con tatuajes y lo considera alguien en quien puede confiar", explicó.

Entre risas, añadió que Inti incluso imagina a un Papá Noel tatuado:

"Dice ´Papá Noel... Papá Noel tiene tatuajes´, y yo ando ahí buscando un Papá Noel con tatuaje, no sé dónde voy a encontrarlo".