Farándula

Los rumores de relación con el ex primer ministro de Canadá surgieron este verano, poco después de que la cantante confirmara su separación de Bloom

Dic. 06, 2025
Katy Perry comparte momentos con Justin Trudeau en Instagram que confirman su romance

Katy Perry volvió a sacudir al mundo del entretenimiento y la política internacional, esta vez sin estrenar música ni anunciar proyectos, sino al compartir su primera foto oficial junto al exministro canadiense Justin Trudeau.

La publicación, sencilla pero precisa, bastó para incendiar las redes y pasar de las especulaciones a una realidad que el público llevaba meses sospechando.

"Tiempos de Tokio en tour y más", escribió la cantante junto a una serie de imágenes y videos donde aparece relajada y sonriente al lado del político. Esa frase, tan breve como calculada, abrió la puerta a una oleada de interpretaciones.

¿CÓMO INICIÓ LA RELACIÓN ENTRE KATY PERRY Y JUSTIN TRUDEAU?

El origen de esta historia se remonta al verano, poco después de que Katy Perry confirmara su separación de Orlando Bloom tras seis años de relación. Con su vida sentimental nuevamente en terreno libre, empezaron a aparecer señales que encendieron la atención mediática.

Primero, un tranquilo paseo por Mount Royal Park, seguido de una cena prolongada en un elegante restaurante de Montreal. Nada escandaloso, pero suficiente para que las dudas crecieran.

El interés subió de tono cuando Trudeau asistió al concierto de Perry en el Bell Centre acompañado de su hija Ella-Grace. Fueron captados cantando juntos "Firework", un gesto que muchos usuarios interpretaron como un mensaje de apoyo personal más que diplomático.

Octubre solo añadió más combustible a la conversación: fotos de ambos compartiendo momentos cercanos en un yate frente a Santa Bárbara circularon por todo el mundo, marcando un punto de no retorno en la percepción pública.

Fuentes cercanas a ambos confirmaron en agosto que existía una "atracción mutua en etapas tempranas", aunque también admitieron que el camino no sería sencillo. Sus agendas son intensas, ambos viajan constantemente y tienen responsabilidades como padres. Aun así, la conexión se habría fortalecido con el paso de los meses.

REACCIONES EN REDES SOCIALES

En menos de dos horas, la publicación acumuló miles de reacciones y se convirtió en un fenómeno viral, pues se trata del primer gesto público y directo en el que Perry decide mostrarse con Trudeau, luego de meses de avistamientos que alimentaron la narrativa de una relación que iba mucho más allá de una simple amistad.

Por eso, la imagen publicada desde Tokio tiene un peso especial. No busca impresionar ni pretende formalizar nada con declaraciones rimbombantes. La naturalidad domina: poses casuales, gestos auténticos y una convivencia que se percibe cercana.

Los fans lo interpretaron como una confirmación tácita de que ambos están listos para mostrarse al mundo sin rodeos.

Las reacciones no tardaron en viralizarse rápida, entre comentarios de sorpresa, felicitaciones y debate político, la fotografía se posicionó como tendencia global.

Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


