De HBO Max a Netflix: ¿Qué producciones pasarán tras la compra de Warner Bros?

La industria del entretenimiento vive uno de sus movimientos más significativos de los últimos años. Este viernes 5 de diciembre, Netflix anunció la compra de Warner Bros por 82 mil 700 millones de dólares, una operación que, de ser aprobada por las autoridades regulatorias de Estados Unidos, redefinirá el mapa global del streaming y trasladará a la plataforma roja uno de los catálogos más poderosos del mundo.

El acuerdo incluye los emblemáticos estudios de cine y televisión de Warner Bros, así como el servicio de streaming HBO Max. Esto significa que, una vez concretada la transacción, Netflix asumirá el control de cientos de títulos icónicos, franquicias multimillonarias y series exclusivas que han marcado generaciones.

¿QUÉ PRODUCCIONES PASARÁN TRAS LA COMPRA DE WARNER BROS?

Entre los contenidos más relevantes que pasarían a ser propiedad de Netflix destaca el universo de Game of Thrones, incluida su serie original, los nuevos episodios de La Casa del Dragón y la futura producción El Caballero de los Siete Reinos, programada para estrenarse en HBO Max en enero de 2026.

A la lista se suman otras series emblemáticas que han definido la identidad de HBO durante décadas, como:

Friends

The Sopranos

Succession

The Wire

Sex and the City

The Leftovers

The Last of Us

The West Wing

The Newsroom

The White Lotus

Mare of Easttown

Welcome to Derry

Netflix también adquirirá los derechos de algunas de las franquicias cinematográficas más importantes del mercado, entre ellas Harry Potter, que tendrá un reinicio en formato de serie para 2027, y las sagas de superhéroes del universo DC Comics. Esto incluye las películas de Batman dirigidas por Tim Burton y Christopher Nolan, así como títulos como Mujer Maravilla, Aquaman y Linterna Verde.

¿CUÁNDO LLEGARÁN ESTAS PRODUCCIONES A NETFLIX?

Aunque no existe un calendario detallado sobre la migración de cada título, medios especializados como Entertainment Weekly anticipan una integración progresiva que representará un “refuerzo masivo” para el catálogo de Netflix.

La compañía aclaró que, por ahora, HBO Max seguirá operando de manera independiente mientras avanza la transición.

Además, la compra contempla una reestructuración interna en la que CNN, TNT, TBS y otros negocios de televisión de Warner se separarán en una nueva empresa.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA LOS SUSCRIPTORES?

Para los usuarios de Netflix, la fusión podría traducirse en uno de los catálogos más robustos del mercado, sin necesidad de pagar una suscripción adicional a HBO Max para acceder a sus grandes producciones.

En el caso de los seguidores de series y estrenos recientes de HBO incluyendo spin-offs, nuevas temporadas y contenidos exclusivos esta compra marcaría el inicio de una transición que eventualmente llevaría todo ese material al ecosistema de Netflix, consolidándolo como la plataforma dominante del streaming mundial.