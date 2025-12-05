VIDEO | Mujer interrumpe concierto de Jhonny Rivera para exponer la infidelidad de su esposo

El concierto de Jhonny Rivera se volvió tendencia después de que circularan varios videos mostrando el momento en que una mujer irrumpió en el escenario. Lejos de buscar un baile, un abrazo o un saludo del artista, subió con un propósito totalmente distinto y cargado de dramatismo: revelar la infidelidad de su esposo frente a miles de personas.

Cuando la mujer logró tomar el micrófono, explicó que estaba ahí porque había recibido mensajes y videos que confirmaban que su esposo se encontraba en el concierto acompañado de otra mujer, su presunta amante. Contó que llevaba horas siguiéndolo sin saber exactamente cómo proceder, hasta que decidió enfrentarlo públicamente.

Sus palabras quedaron registradas en los videos que rápidamente se difundieron:

"Aquí está mi marido, lo ando persiguiendo, anda con la moza. Me dijeron, me mandaron un video, lo vengo persiguiendo. Cántale una canción porque no lo dejo entrar al escenario".

El equipo de seguridad, así como las cámaras del recinto, intentaron localizar al hombre señalado entre el público. Sin embargo, la multitud hacía imposible identificarlo. Al no conseguir resultados, el concierto continuó como estaba programado, mientras el momento ya se viralizaba en redes.

ASÍ REACCIONARON LAS REDES SOCIALES

En redes sociales, los usuarios no tardaron en comentar lo ocurrido. La mayoría coincidió en que la mujer mostró un enorme coraje al subir al escenario, incluso luego de forcejear con un elemento de seguridad para llegar hasta Jhonny Rivera. También destacaron la reacción tranquila del cantante, quien la escuchó con atención y no la desalojó de inmediato.

Entre los comentarios más compartidos se leyeron frases como:

"Yo creí que era por saludar a Jhonny, qué horror"

"Ay no, yo quiero segunda parte"

"Válgame Dios, pobre don Gildardo"



"Gildardo sintió el verdadero terror"



"Imagínate vivir en Europa y perderte de estas cosas"

Me encantó la reacción de Jhonny Rivera que le puso atención y no la mandó a bajar

El incidente continúa generando conversación y se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la semana en plataformas digitales.